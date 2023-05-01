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社會 社會焦點 保障人權

泡湯驚見男拿手機閨蜜PO網控偷拍　法官判她賠5萬...正妹說話了

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲林姓正妹去年與閨密到北投高檔溫泉會館泡湯，因一篇指控偷拍的PO文而挨告。（示意圖非當事人／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓正妹與閨密們去年到北投高檔溫泉會館泡湯後，穿浴袍步出女子大眾池，驚見彭姓男子拿手機蹲門口疑在拍照，雙方因「偷拍」起口角，事後閨蜜將過程PO上臉書社團「爆怨公社」，並對彭男提妨害秘密告訴，而彭男認自己遭網友公審怒提民事求償，法院判賠5萬。對此《東森新媒體ETtoday》也獨家詢問到林女回應。

彭男提告主張，去年2月20日他與林女在北投日勝生溫泉飯店發生糾紛，對方認他是偷拍者，並將飯店監視畫面以手機翻拍後，貼文在臉書爆怨公社，而她將貼文照片未馬賽克，導致他面容曝光，更被大肆渲染成為社會案件，報章、媒體、網路到處轉載，導致其隱私及名譽蕩然無存，因此請求10萬元。

林女抗辯說，自己沒在爆怨公社貼文，當時彭男的太太與女兒拉開浴池門口的浴簾時，她確實有看到彭男蹲在門外偷拍，並聲明駁回告訴。

法官經查，林女雖否認有po文，根據彭男提出的網頁截圖，可知發文者確有取得事件當下影片，也對過程、是否已報警、店家如何回應、當下如何與彭男應對等情，均陳述詳細，並在貼文自承為「抓現行犯」，及在留言處有「我剛報警」、「剛剛協同員警觀看監視畫面」、「我剛好泡完湯要離開，被驚嚇到，請對方不要拍照」等語，因此認發文帳戶就是林女本人。

士林地院法官認，貼文當下並未能確定彭男有實際非法偷拍犯罪，僅因彭手持手機就認為是偷拍犯罪行為人，將影片、照片揭露而未為隱私處理，公諸於眾，導致彭男面容為大眾所知悉，遭網路群眾公審，侵害其隱私及名譽權，參酌雙方年齡等，認精神慰撫金以5萬元為妥。

對此，外型亮麗林女接受《東森新媒體ETtoday》訪問無奈說，案發當天是與一群友人前往泡湯，閨蜜先在女子大眾池內見到外面有人拿手機拍照，因此跟她說，她走出去時甚至被對方拍照舉止嚇到，因此向前詢問卻遭咆哮，事後她前往警局報案，由閨蜜發文。

林女也表示表示，已收到判決書，將會與律師研議提出上訴，至於先前對彭男提出刑事妨害秘密罪也會聲請再議，不希望一次泡湯卻換來無法言喻的心力交瘁。

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