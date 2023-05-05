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蔬菜配料太多好難選！？SUBWAY「星絕配」幫你配到好 新口味濃濃印度風震撼味蕾

▲▼Subway新品上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲SUBWAY推出全新「星絕配」以黃金比例配料搭配香辣坦都里雞，濃濃印度風味超迷人。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／綜合報導

健身族群、蔬食控最愛的速食連鎖品牌SUBWAY推出全新口味－香辣坦都里雞，還幫你搭配黃金比例，從肉料、蔬菜、起司到醬料，每一口都剛・剛・好，不再害怕選擇障礙、輕鬆享受美味絕配！印度辛香滋味僅期間限定，活動期間還有吃堡集點換LINE POINTS優惠，4/12～6/13等你來享受。

以豐富的蔬菜配料選擇躍上速食界「健人最愛」品牌，也因為方便食用的潛艇堡套餐形式，成為上班族、輕食愛好者的絕佳用餐選擇。SUBWAY的點餐方式從麵包到各項配料皆為任選，此次推出「星絕配」點餐模式，就是看準「選擇障礙患者」的點餐困擾，直接為你力薦官方嚴選黃金比例。

▲▼Subway新品上市。（圖／記者周宸亘攝）

本月主打「香辣坦都里雞」，以獨門印度辛香料醃製的鮮嫩雞柳，加上爽脆新鮮的生菜，還有比例搭配恰到好處的洋蔥絲、青椒絲，以及畫龍點睛的雙份切片起司，佐以推薦醬料（鄉村醬或美乃滋或墨西哥西南醬），潛艇堡麵包烤得外酥內軟、爽口蔬菜層層堆疊、濃郁滑順的起司流淌，與香辣雞柳超match，大口咬下、一同震撼味蕾！

▲▼Subway新品上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲配料比例恰到好處，每一口都是剛剛好的美味。

「香辣坦都里雞」潛艇堡推薦的3款搭配醬料皆以美乃滋為基底，編輯推薦鄉村醬微酸甜並帶有些許蒜味，讓人回味無窮。但無論搭配哪一種醬料，都是讓人忍不住一口接一口的星級美味。

SUBWAY獨家的點餐模式「星絕配」為了讓消費者可以輕鬆快速吃到最佳比例的美味潛艇堡，發揮潛艇堡藝術家的精神，配出黃金比例的「輕食尚」，消費者只需指定自己喜歡的現烤麵包口味，其他通通都不用煩惱，星絕配系列蔬菜配料皆為固定搭配、不可更換或加料，且以套餐形式出餐，提供6吋潛艇堡搭配16oz飲品，特價129元。

▲▼Subway新品上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲身為SUBWAY愛好者的你，快來「吃堡集點換LINE POINTS」。

身為SUBWAY愛好者的你，千萬別錯過「吃堡集點換LINE POINTS」的優惠，自4/12～6/13，只要購買星絕配香辣坦都里雞6吋組合，登入LINE官方帳號後，向櫃檯出示即可獲得印章乙點，集滿3個章可兌換20點LINE POINTS、集滿5個章可兌換50點LINE POINTS。

SUBWAY「星絕配」系列為根據肉料口味調整蔬菜配料和醬料的黃金比例，豐富的食材搭配就讓專業的來，無論你是SUBWAY的老饕或新粉，都能透過「星絕配」享受到截然不同的SUBWAY體驗，給你全新的驚豔感受！還沒體驗過星絕配的黃金比例絕妙口味嗎？明天就揪辦公室的左鄰右舍一起來SUBWAY享受星級美味。

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