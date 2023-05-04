獨／im.B平台狂詐25億元！負責人家搜出海量精品　光愛馬仕就40個

▲imB平台驚爆詐騙。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台曾姓負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，受害者求償無門，自組自救會討回血汗錢。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並前往曾男家中搜索，於其家中搜出成堆愛馬仕等高級精品，震驚在場所有人。曾嫌等8人事後被拘提到案，今(4日)全案依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

「不動產借貸媒合平台im.B」8年前成立，期間還找來盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，不過盛竹如日前出面，否認幫平台代言。平台真正的負責人是曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾召開協調會對外保證負責到底後，又不見蹤跡，imB自救會已達上千人。

北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並前往曾男家中搜索。據了解，專案小組於曾嫌家中搜出大量高級精品，光是愛馬仕擺放出來更多達約40個盒，另還有LV大只的行李箱等，數量相當驚人。

檢警事後將曾嫌等8人拘提到案，初步了解涉案不法金額高達25億，全案今訊後依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。