至少129死！東非盧安達暴雨決堤　深夜土石流住房全毀

▲東非盧安達連日豪雨,上百棟房屋被土石流摧毀。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

東非盧安達連日暴雨導致西部塞貝亞河(River Sebeya)決堤,於3日深夜2時左右引發大範圍洪災和土石流,導致上百民房被沖毀,至少129人喪生,鄰國烏干達接壤山區也有6人不幸罹難。

路透報導,國營盧安達廣播局(Rwanda Broadcasting Agency)3日發布一則影片,混濁泥水把道路完全淹沒,並且流速極快沖毀四周房屋。氣象局預測,今年5月國內將出現異常降雨和極端天氣。

盧安達總統卡加米(Paul Kagame)在聲明中表示,「政府正在幫助受災民眾,包括為無家可歸的人提供臨時住所。」

▲▼暴雨過後,民眾忙著將家當搬離被沖毀的住所。(圖/路透)



西部省長哈比特格科(François Habitegeko)指出,如今首要任務是到每棟被摧毀的房屋,救出可能受困廢墟下的人。他補充,一些人已經獲救送醫,由於山區土壤被連日豪雨浸濕,最終釀成土石流,導致道路封閉。

烏干達紅十字會在聲明中指出,與盧安達接壤的基索羅西南部山區有6人罹難,其中5人來自同一個家庭,救援人員已經開始搜尋屍體。據報導,烏干達其他高地也出現洪水摧毀民房的情況,數百人流離失所。

