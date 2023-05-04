至少129死！東非盧安達暴雨決堤　深夜土石流住房全毀

▲東非盧安達連日豪雨，上百棟房屋被土石流摧毀。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

東非盧安達連日暴雨導致西部塞貝亞河（River Sebeya）決堤，於3日深夜2時左右引發大範圍洪災和土石流，導致上百民房被沖毀，至少129人喪生，鄰國烏干達接壤山區也有6人不幸罹難。

路透報導，國營盧安達廣播局（Rwanda Broadcasting Agency）3日發布一則影片，混濁泥水把道路完全淹沒，並且流速極快沖毀四周房屋。氣象局預測，今年5月國內將出現異常降雨和極端天氣。

盧安達總統卡加米（Paul Kagame）在聲明中表示，「政府正在幫助受災民眾，包括為無家可歸的人提供臨時住所。」

▲▼暴雨過後，民眾忙著將家當搬離被沖毀的住所。（圖／路透）



西部省長哈比特格科（François Habitegeko）指出，如今首要任務是到每棟被摧毀的房屋，救出可能受困廢墟下的人。他補充，一些人已經獲救送醫，由於山區土壤被連日豪雨浸濕，最終釀成土石流，導致道路封閉。

烏干達紅十字會在聲明中指出，與盧安達接壤的基索羅西南部山區有6人罹難，其中5人來自同一個家庭，救援人員已經開始搜尋屍體。據報導，烏干達其他高地也出現洪水摧毀民房的情況，數百人流離失所。

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The death toll from last night's heavy rains and floods continues to rise, with at least 109 people now confirmed dead in Western and Northern Provinces.#RBANews pic.twitter.com/4YycPKHrE4 — Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) May 3, 2023