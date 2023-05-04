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大陸 大陸焦點 特派現場

房客聞到「超濃麵包味」竟是床底藏女屍　民宿：我們也是受害者

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲中國有住客入住網紅民宿，卻在床底下發現一具女屍。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

中國一名住客日前入住網紅民宿，聞到濃濃的「麵包味」，卻在床底下發現女屍，業者駁斥聲稱是假消息，但很快就被打臉，警方調查後證實真有其事，而被害者家屬也發聲了。

該名網友以「放在整個差評界也是很炸裂」為標題，透露在上月20日入住該民宿，結果在床底下發現死屍，明顯是他殺，已經飄出惡臭，痛批：「此生會因為這個飯店對住房產生陰影。」還附上派出所筆錄，證明自己所言不假，因此給了1顆星負評。

網紅民宿床底藏屍體「死者身分曝」　家屬沉痛發聲：女兒和兇手完全不認識

▲網友留1顆星評價，民宿卻聲稱是假消息。（圖／翻攝自微博） 

然而，民宿工作人員卻否認，稱該則負評屬於虛假信息。當天下午，該名網友再次發文，強調自己發布的內容屬實，入住後因為房間有臭味，換到了4樓房間，凌晨1點聽到敲門聲，上門一看是警察找，詢問相關細節，才知道屍體就在床底下，把他給嚇慘。業者事後改口：「這個事情，我們也是受害者，我們都正在配合警察調查。」

網紅民宿床底藏屍體「死者身分曝」　家屬沉痛發聲：女兒和兇手完全不認識

▲該名網友強調所言為真。（圖／翻攝自微博）

後來警方發布公告，提到在民宿內發現被害人王某屍體，經追查掌握嫌疑重大的高某，在一列火車上將人逮捕，並找到王某的身分證、手機和銀行卡等私人物品。

網紅民宿床底藏屍體「死者身分曝」　家屬沉痛發聲：女兒和兇手完全不認識

▲被害者家屬發聲。（圖／翻攝自微博）

直到本月2日，被害人家屬在社群平台發文，透露女兒和兇手並不認識，兇手犯案後還轉移藏匿屍體、破壞作案現場、威脅禁止家屬報案，並制定計畫潛逃。雖然兇手已經落網，但認為民宿沒有盡到責任，有不可推卸的安全保障與管理責任。

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