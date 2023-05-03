救人變殺人！海軍陸戰隊男出手制伏地鐵怪男　太猛把人勒斃車廂上





▲紐約地鐵車廂內發生命案。（圖／示意圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約30歲男子尼利(Jordan Neely)搭乘地鐵時，突然大鬧車廂，還威脅其他乘客安危，此時車上一名24歲男乘客剛好是前海軍陸戰隊成員，他挺身而出勒脖將人制伏，卻用力過猛意外把人勒死，結果救人不成反而殺人，爭議事件引發關注。

事件1日下午2時30分左右發生在紐約地鐵F線車廂上，目擊者胡安(Juan Alberto Vazquez)表示，身為遊民的男子尼利，上車後便開始大聲嚷嚷騷擾其他乘客，「他一直抱怨他沒有東西吃、沒有飲料喝，他很累，不在乎自己會不會坐牢」。

Shocking video shows NYC subway passenger putting unhinged man in deadly chokehold https://t.co/XvIW4eOETR pic.twitter.com/y6nPOsvHXk — New York Post (@nypost) May 2, 2023

拼命大聲吼叫的尼利，還把身上夾克丟到地上，正當大家十分害怕時，一名前海軍陸戰隊成員決定挺身「為民除害」。影片中可看到，24歲男子與尼利在地上扭打一團，後來他把尼利勒脖、成功把人制伏，然而原本拼命掙扎的尼利卻突然昏了過去，站務人員後來趕到急救仍無法甦醒，當場身亡。

當地媒體報導，意外殺人的24歲男子一度被警方帶回拘留，但是後來無罪釋放，警方目前正在等待驗屍結果出爐，以確定是否提出起訴。誇張事件在網路上引發討論，有網友認為男子挺身而出、十分英勇，但也有許多人指責他殺人，「白人充當正義使者，殺死手無寸鐵的黑人」、「如果警察早一點趕到，今天他就會被稱為是英雄了」。