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彰化芬園寶藏寺352年首見「立筊」！地震也搖不倒　廟方認好預兆

▲芬園寶藏寺首次出現立筊。（圖／寶藏寺提供）

▲芬園寶藏寺首次出現立筊。（圖／寶藏寺提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名年輕女信徒昨晚到彰化芬園鄉寶藏寺，向地藏王菩薩問事，擲出「立筊」後，再連續擲出2次聖筊，事後才告訴廟方執事人員「菩薩顯神蹟了」，寺方趕緊用12個大壽金紙將立筊圍住，至今已經超過20小時，有信眾認為「好事要發生了」，總幹事吳明蒼表示，這是建寺352年來首次擲出立筊，信眾紛紛嘖嘖稱奇。

▲芬園寶藏寺首次出現立筊。（圖／寶藏寺提供）

據悉，該名女信眾住在南投，經常到寶藏寺參香，昨晚約7點到內殿向菩薩問事，第一次擲出聖筊、第二次擲出「立筊」後，她也感到很驚奇，並沒有動它，再拿換另一副筊，再接連問事，連2次擲出聖筊，再將此事告訴執事人員。

吳明蒼說，女信徒擲出立筊，這也是建寺352年來首次出現， 有不少信眾得知後，湧入到廟內觀看，奇異的是，「立筊」位置不是在磁磚縫隙，而是在表面，況且從昨晚到今天曾發生有感地震，卻絲毫不搖，有人猜測，「神明顯神蹟，有指示」，而且肯定是一個好預兆即將到來。

▲芬園寶藏寺首次出現立筊。（圖／寶藏寺提供）

民俗專家廖大乙曾對擲出立筊表示，立筊確屬罕見，信徒帶著「期望」擲筊，結果出現立筊情形，建議信徒可以把期望降低一點，向神明稟明清楚說明，相信一定可以水到渠成。

芬園寶藏寺創建，依碑文所載，原為供奉觀音佛祖，建於清治時期康熙11年(西元1672年)，與鹿港龍山寺、花壇虎山巖、社頭清水岩、南投碧山巖，並列為中部三巖二寺，1793年嘉慶太子，親筆御賜「寶山第一」，為鎮寺之寶，現為地方信仰中心，香火鼎盛，結合宗教文化、推動社教及地方公益不遺餘力。

▲芬園寶藏寺首次出現立筊。（圖／寶藏寺提供）

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