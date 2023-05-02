摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

▲摩斯薯條調整包裝規格，新推出「Regular包裝」售價43元、「XL包裝」售價65元。（圖／翻攝摩斯官網）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡傳出漲價訊息！有眼尖民眾發現，原先菜單上的大包薯條，售價從45元變成65元。後續業者也說明，為了滿足喜愛薯條的消費者，推出「XL包裝」比原先的大薯增量20g；另新推出「Regular包裝」售價43元。

摩斯表示，為滿足喜愛摩斯薯條的顧客，新推出「Regular包裝」售價43元，及「XL包裝」售價65元。薯條是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣。

其中「Regular包裝」等於是從前的小份薯條再增量30g，售價從35元變43元；而「XL包裝」為之前的大薯增量20g，售價從45元變65元。其餘品項則無調整。

不過也有網友精算，從S（小包）升級為R（Regular），增量30g多了8塊錢； 但從L（大包）升級到XL，增量20g，多了20塊錢，調整比例有點怪。

網友也期望摩斯有類似麥當勞甜心卡的功能，加減省一些。對此，摩斯漢堡表示，近年力推MOS Order App，在「安心取溫馨送」經常推出組合優惠，像是即日起至5月15日推出「2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元」外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。還有大杯摩斯咖啡「買3送1」活動，數量有限，售完為止。