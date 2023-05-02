　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

▲▼摩斯薯條漲價。（圖／翻攝摩斯官網）

▲摩斯薯條調整包裝規格，新推出「Regular包裝」售價43元、「XL包裝」售價65元。（圖／翻攝摩斯官網）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡傳出漲價訊息！有眼尖民眾發現，原先菜單上的大包薯條，售價從45元變成65元。後續業者也說明，為了滿足喜愛薯條的消費者，推出「XL包裝」比原先的大薯增量20g；另新推出「Regular包裝」售價43元。

摩斯表示，為滿足喜愛摩斯薯條的顧客，新推出「Regular包裝」售價43元，及「XL包裝」售價65元。薯條是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣。

其中「Regular包裝」等於是從前的小份薯條再增量30g，售價從35元變43元；而「XL包裝」為之前的大薯增量20g，售價從45元變65元。其餘品項則無調整。

不過也有網友精算，從S（小包）升級為R（Regular），增量30g多了8塊錢； 但從L（大包）升級到XL，增量20g，多了20塊錢，調整比例有點怪。

網友也期望摩斯有類似麥當勞甜心卡的功能，加減省一些。對此，摩斯漢堡表示，近年力推MOS Order App，在「安心取溫馨送」經常推出組合優惠，像是即日起至5月15日推出「2杯大杯摩斯咖啡優惠價89元」外，凡早餐購買超級大麥海洋珍珠堡，可享15元優惠價加購中杯摩斯咖啡。還有大杯摩斯咖啡「買3送1」活動，數量有限，售完為止。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／竹北天坑吞特斯拉　建築師、建商、營造商各罰3萬元
「大咖AV女優」引退1年　改名宣布回歸
背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了
北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！　她等車遭猛撲壓地
快訊／西濱「槽車整輛翻下橋」！　鮮血流滿地
線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切：Oh Gosh
趕著去毒趴！24歲男狠撞機車　老師死在安親班門口
摩斯薯條調漲20元！　推出2新包裝
台灣4月新車銷量出爐！　雙LEXUS殺進前10名

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！　業者「還原始末」道歉了

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

工作證、名片掏出來！　速食店「買炸雞送鬆餅」限定10天吃

送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

一路嗑到月底！　速食店「大杯飲料買1送1、套餐第2件半價吃」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

摩斯漢堡薯條調漲20元！業者曝推出新包裝「增量20g」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！　業者「還原始末」道歉了

揪同事一起喝！　超商限時1天「大杯拿鐵、美式買2送2」

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

工作證、名片掏出來！　速食店「買炸雞送鬆餅」限定10天吃

送免費可樂、漢堡餐7折吃！　foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

一路嗑到月底！　速食店「大杯飲料買1送1、套餐第2件半價吃」

可以寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」只有今天

竹北天坑吞掉整台特斯拉！　建築師、建商、營造商各罰3萬元

爸媽留店面！他想開「女僕咖啡廳」卻被反對　店員也點頭：幾乎都虧

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

太陽保羅G2傷退不妙！　主帥賽後親曝傷勢狀況

藍立委初選民調7日開跑！李彥秀邀李明賢站台　游淑慧找他傳授秘笈

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

MET Gala／女星全化貓眼＋裸唇！Jennie清淡優雅風、安海瑟薇復古風

MET Gala／卡蒂B扮「女版老佛爺」太可愛！盤點本次紅毯黑色造型女星

華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！業者最新聲明

美國米高貴不貴口感驚豔

富藝斯春季拍賣藍寶現蹤台北預展

超商今天「大杯拿鐵、美式買2送2」

摩斯薯條調漲20元！業者曝新包裝增量

速食店限定10天憑證件吃炸雞送鬆餅

速食店「2大限時優惠」爽吃到月底

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

foodpanda「5月超殺優惠碼」懶人包

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面