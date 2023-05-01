公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後把媳婦逼瘋：只能轉校

▲示意圖，與本文無關。（圖／Midjourney）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心累表示，公公相當重視孩子的教育，希望讓金孫讀私校，並承諾會負擔全部學費；怎料才過1年，公婆就不斷情緒勒索，私下要求她拿錢出來，還出言辱罵她，但在先生面前又是另一副面孔，最後她受不了精神轟炸，決定讓孩子轉校。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，公公說要重視孫子教育培養，希望讓他讀私校，「但我們夫妻沒這個收入，所以我一開始就反對，當時公公對先生保證，說不用擔心，他會負責學費。」

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沒想到，等孩子讀了1年私校，公婆開始改口，私底下不斷催她，想辦法拿錢出來給孩子繼續讀，而且總是語氣不善、以情緒勒索的方式逼她，說她不為孩子考慮，是個爛媽媽。

▲示意圖，與本文無關。（圖／Midjourney）

原PO不禁委屈道，「我剛開始是很感恩的，連日常酸我、罵我的話，我都當耳邊風；但收入是死的，被逼到沒辦法，我跟先生說轉校不讀了，結果公婆又跟先生說，不用擔心，他們會付。後來我受不了精神轟炸，還是讓孩子轉校了。」

對此，網友們紛紛回應，「這真是讓人難忍受」、「婆家的嘴騙人的鬼」、「搬出去吧！自己孩子的就學權利該是父母決定，不是爺爺奶奶做決定」、「出一張嘴而已」、「這跟我公公一樣欸！整天幻想自己有皇位要傳，在家裡什麼都不會做的人，整天想教別人怎麼做事，笑死人」。