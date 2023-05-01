　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉詐助理費買瑪莎拉蒂　顏寬恒氣炸「前後差一年」：檢方構陷

▲顏寬恒大動作回擊起訴案。（圖／記者游瓊華攝）

▲顏寬恒大動作回擊起訴案，對於詐領助理費購買名車一案氣憤不已，怒轟檢方構陷誤導。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

顏寬恒出售豪宅案外案，4月26日遭檢方起訴，涉嫌拿助理費購買瑪莎拉蒂、馬自達等名車，顏寬恒反擊，友人林進福確實任職其助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，且買車時間比林進福任職時間早一年，助理費怎麼去付買車尾款，怒轟檢方構陷誤導。

▲顏寬恒大動作回擊起訴案。（圖／記者游瓊華攝）

▲忍了五天，等到大甲媽回鑾安座，顏寬恒大動作回擊起訴案。（圖／記者游瓊華攝）

顏寬恒今天凌晨12點多才迎媽祖回鑾、安座，時隔9個半小時，在服務處召開記者會大動作澄清起訴內容。在服務處外貼上兩大看板，解釋竊佔國土、使公務員登載不實以及貪污罪嫌等。

台中地檢署上月26日偵結起訴，提出帳簿明細等證據，指出顏寬恒在擔任立委期間，涉嫌夥同營造公司負責人、友人林進福詐領108萬助理費用，還將款項用來購買瑪莎拉蒂名車、支付沙鹿豪宅守衛、外傭、水電等雜費。

檢方調查，顏寬恒擔任立委期間，聘請林進福擔任公費助理，林進福為苑裡營造負責人，而顏寬恒為其營造公司的隱名股東，聘期自2018年1月至2020年1月，每月薪水4萬元，該助理費由林進福領出後，實際上薪資卻是顏寬恒所用。

對此，顏寬恒不滿地說，林進福確實曾當他的助理，但助理費都匯進林進福的私人帳戶，而林進福也確實在地方服務鄉親，但是「買車明明是106年的事，所有購車款也在106年付清，林進福107年1月才當助理」，請問助理費怎麼去付買車尾款？完全就是檢方構陷誤導。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／600萬買兇狙殺咖啡商！　槍手奪命判無期
這間大學勞動節放假！　還有2天也免上課
全球1400萬份工作「未來5年恐消失」　2職業衝擊最大
奎丁遭逼問「你愛誰」下跪道歉！　2任男友架住施暴
撐不住！　手搖飲「2巨頭」宣布漲價
張育成受傷後哭了！　錯失機會沮喪：為什麼在這時候
吃「快樂餐」被噎死！　安養院挨告因「雞腿」判無罪
檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

你的兒子掉了！高雄女機車雙載　綠燈起步乘客「倒栽蔥」慘摔

酒駕撞人還肇逃！花蓮新科鄉代「5年內再犯」　檢提公訴加重其刑

債務糾紛約談判…一見面就掏蝴蝶刀猛刺！　新北男慘中3刀送醫

涉詐助理費買瑪莎拉蒂　顏寬恒氣炸「前後差一年」：檢方構陷

貪心警察暗槓遺失物4萬元只發還1萬還撒謊！下場慘了

買8輛二手車全撞爛！真相是假車禍真詐保　3年詐千萬11人被逮

3個89入侵醒吾科大女宿！噁撩妹子「屁股很翹」　最小才15歲

80歲失智翁吃「快樂餐」被噎死　安養院挨告因「雞腿」判無罪

快訊／顏寬恒被控貪污3罪不忍了　迎媽祖回鑾後現身反轟：政治追殺

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

你的兒子掉了！高雄女機車雙載　綠燈起步乘客「倒栽蔥」慘摔

酒駕撞人還肇逃！花蓮新科鄉代「5年內再犯」　檢提公訴加重其刑

債務糾紛約談判…一見面就掏蝴蝶刀猛刺！　新北男慘中3刀送醫

涉詐助理費買瑪莎拉蒂　顏寬恒氣炸「前後差一年」：檢方構陷

貪心警察暗槓遺失物4萬元只發還1萬還撒謊！下場慘了

買8輛二手車全撞爛！真相是假車禍真詐保　3年詐千萬11人被逮

3個89入侵醒吾科大女宿！噁撩妹子「屁股很翹」　最小才15歲

80歲失智翁吃「快樂餐」被噎死　安養院挨告因「雞腿」判無罪

快訊／顏寬恒被控貪污3罪不忍了　迎媽祖回鑾後現身反轟：政治追殺

選一款遊戲機 測你個性中的暗黑面？

「最貴捷運宅」傳單價250萬　商辦租金出爐卻意外親民

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

古早味酸梅綿綿冰一碗只要40元！台南老店暗藏古董級製冰機

侯友宜將現身「挺侯大會」尬郭台銘？　時間點落在5／15前後

郭台銘批「用肺發電」　台電：已減6成空污

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

想選立委還搞團購惹議　吳欣岱4點回應：每個月都在燒錢

柯瑞搶七神表現讓柯爾想起喬丹　勇士隊友誇到詞窮只能搖頭

魯尼化身籃板怪物！　比肩「魔獸」霍華德2008年神紀錄

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

快訊／高雄長髮妹拒檢逃逸！　高速自撞遭逮

高二生遭6同學霸凌　壓在地上踩頭

即／神隱多日現身派出所！韓籍男友限出境

汐止獨居女社區墜落　摔2樓平台亡

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

豐滿妹拐暗房做臉　12男客「簽下去」慘了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

2妻3子「全意外死亡」　陳瑞欽領2000萬理賠被鎖定

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

即／8人登山隊攀鹿林山　6旬男不治

韓女陳屍飯店！行李箱被運回韓　男友哥帶來台送鑑識

更多熱門

相關新聞

即／顏寬恒被控貪污3罪不忍了　反轟：政治追殺

即／顏寬恒被控貪污3罪不忍了　反轟：政治追殺

國民黨前立委顏寬恒涉嫌用人頭詐領助理費，4月26日被依涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴，由於時值大甲媽遶境，顏寬 恒面對媒體詢問都無正面回應，時隔5天遶境結束，顏寬恒火速召開記者會，怒轟司法濫訴，並公開兩大看板解釋疑問，強調「對於政治清算、追殺，不會再忍了，我勇敢的站出來，提出所有證據，一次講清楚」。

快訊／大甲媽回鑾後正面迎戰！顏寬恒涉貪今將說明

快訊／大甲媽回鑾後正面迎戰！顏寬恒涉貪今將說明

見資策會提告內容　高虹安：太扯了

見資策會提告內容　高虹安：太扯了

貪瀆+背信　北檢密訊高虹安5小時

貪瀆+背信　北檢密訊高虹安5小時

即／被控詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚

即／被控詐國會助理費　高虹安遭北檢秘密傳喚

關鍵字：

顏寬恒瑪莎拉蒂助理費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

全台變天！　首波梅雨要來了

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面