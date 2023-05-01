涉詐助理費買瑪莎拉蒂　顏寬恒氣炸「前後差一年」：檢方構陷

▲顏寬恒大動作回擊起訴案，對於詐領助理費購買名車一案氣憤不已，怒轟檢方構陷誤導。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

顏寬恒出售豪宅案外案，4月26日遭檢方起訴，涉嫌拿助理費購買瑪莎拉蒂、馬自達等名車，顏寬恒反擊，友人林進福確實任職其助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，且買車時間比林進福任職時間早一年，助理費怎麼去付買車尾款，怒轟檢方構陷誤導。

▲忍了五天，等到大甲媽回鑾安座，顏寬恒大動作回擊起訴案。（圖／記者游瓊華攝）



顏寬恒今天凌晨12點多才迎媽祖回鑾、安座，時隔9個半小時，在服務處召開記者會大動作澄清起訴內容。在服務處外貼上兩大看板，解釋竊佔國土、使公務員登載不實以及貪污罪嫌等。

台中地檢署上月26日偵結起訴，提出帳簿明細等證據，指出顏寬恒在擔任立委期間，涉嫌夥同營造公司負責人、友人林進福詐領108萬助理費用，還將款項用來購買瑪莎拉蒂名車、支付沙鹿豪宅守衛、外傭、水電等雜費。

檢方調查，顏寬恒擔任立委期間，聘請林進福擔任公費助理，林進福為苑裡營造負責人，而顏寬恒為其營造公司的隱名股東，聘期自2018年1月至2020年1月，每月薪水4萬元，該助理費由林進福領出後，實際上薪資卻是顏寬恒所用。

對此，顏寬恒不滿地說，林進福確實曾當他的助理，但助理費都匯進林進福的私人帳戶，而林進福也確實在地方服務鄉親，但是「買車明明是106年的事，所有購車款也在106年付清，林進福107年1月才當助理」，請問助理費怎麼去付買車尾款？完全就是檢方構陷誤導。