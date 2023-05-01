快訊／顏寬恒被控貪污3罪不忍了　迎媽祖回鑾後現身反轟：政治追殺

記者游瓊華／台中報導

國民黨前立委顏寬恒涉嫌用人頭詐領助理費，4月26日被依涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴，由於時值大甲媽遶境，顏寬 恒面對媒體詢問都無正面回應，時隔5天遶境結束，顏寬恒火速召開記者會，怒轟司法濫訴，並公開兩大看板解釋疑問，強調「對於政治清算、追殺，不會再忍了，我勇敢的站出來，提出所有證據，一次講清楚」。

▲不忍了！顏寬恒直球對決「兩大看板」訴清白，反轟司法濫訴。（圖／記者游瓊華攝）



顏寬恒表示，起訴當時恰巧是大甲媽遶境，對他和信眾來說，是莊嚴、慎重的任務，所以前幾日他選擇沈默，不回應政治問題。現媽祖已經順利回鑾，所以今天開始，對於這樣的政治清算、追殺不會再忍了。

▲顏寬恒沉默多日，待遶境結束後正面回擊起訴案，在服務處公開兩大看板說明清白。（圖／記者游瓊華攝）



針對檢察官起訴的竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌三項罪嫌，顏寬恒相當不滿，怒轟竊佔國土部分，房屋是蓋在其私人土地上，國有地是外圍綠美化區，103年到105年承包商申請做綠美化，期滿後曾向國產署續約綠美化，但申請案件迄今未有進度。太太陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租，他們沒有更改現況，且依規定繳交租金，到底竊占甚麼？檢察官如果要回溯竊占罪嫌，應問當時標租的承包商。

另外，對於登載不實部分，顏寬恒強調，他將房屋賣給何人屬於私權，至於林進福與買家之間的金流，和他並無關係。

▲顏寬恒大動作回擊起訴案，有關買車部分在106年全部完成，林進福107年才任助理，怒轟檢察官羅織詐領助理費罪嫌。（圖／記者游瓊華攝）



最後貪污罪嫌部分，顏寬恒最為氣憤，砲火猛烈，林進福曾當其助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，也確實在地方服務鄉親，但是「買車明明是106年的事，所有購車款也在106年付清，林進福107年1月才當助理」，請問助理費怎麼去付買車尾款？完全就是檢方構陷誤導。

顏寬恒重申，接下來面對任何的抹黑，會在第一時間站出來捍衛我的清白，一定要贏回為鄉親服務的機會與清白。最後再次強調自己絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對其個人參選進行迫害。