2妻3子「全意外死亡」　陳瑞欽領2000萬理賠被鎖定

▲陳瑞欽為了詐領保險金，13年內害死親生兒子、2任妻子、2名養子，共5名至親。



圖文／鏡週刊

2000年9月，時任立委的陳朝容接獲多家保險公司陳情，指男子陳瑞欽為詐領保險金，謀殺多名至親。保險公司指出，之前結過二次婚的陳，1997年與顏姓女子再婚，並收養顏與前夫生下的一對子女，沒想到隔年養子因頭部重創，送醫不治，陳拿到死亡證明後，沒多久就向保險公司申請理賠。

保險公司檢視保單發現，陳瑞欽替就讀高一的養子投保6家保險公司，理賠金近2千萬元，每個月保費高達2萬多元，這對在鄉公所當雇員的陳來說，是一筆不小的負擔，保險公司覺得奇怪，在陳瑞欽領走25萬元後，停止支付，並進行調查，結果發現令人毛骨悚然的巧合。

▼背負6條人命的陳瑞欽，最終遭判處死刑、槍決伏法。



保險公司查出，陳瑞欽第一任妻子曾女，1985年遭家中脫落的吊扇砸傷住院，結果從病床摔落身亡。隔年陳再婚，將王姓妻子的兒子納為養子，1988年，養子跌倒受傷，送醫不治，另外，陳的親生兒子與第二任妻子，也相繼在1995、1996年車禍身亡。陳的5名妻兒13年內接連死於意外，讓他領走約2千萬元理賠金。

▼警方獲報，南投山區有1具半裸女屍，立刻派人前往現場調查。



消息曝光後，陳瑞欽出面喊冤，並將問題推給風水，還避重就輕地說：「人生本來就有很多意外！」甚至數度在鏡頭前哽咽。時任刑事警察局偵查員的蔡培元告訴本刊，他們接手調查後發現，陳雖然是大家眼中的好好先生，但是他十分好賭，欠下不少賭債，與養子感情不好，卻替他密集投保，種種跡象顯示，案情不單純。

為釐清真相，警方約談陳瑞欽，他供稱因很多親人過世，加上好友介紹，才幫養子投保多張保單，他為了自清，也接受測謊，雖然測謊人員認為陳對「有沒有打死者」等關鍵問題，疑似說謊，但因證據不足，加上警方長期監控未察覺異狀，只好暫時結案。不過，陳的第三任妻子顏女，認為陳就是殺害兒子的凶手，也擔心自己成為下一個目標，最後花了一筆贍養費，與陳離婚。

沒想到，僥倖逃過法律制裁的陳瑞欽不知悔改，2年多後又犯下殺人案。2003年5月13日，南投警方接獲報案，說在大鞍山區發現一具半裸女屍，警方到場後發現，女子手腕有勒痕，左手掌心寫了一組市內電話號碼，法醫驗屍後研判，死者年約4、50歲，生前疑遭性侵，死因是遭到勒斃。