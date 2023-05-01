快訊／高雄長髮妹拒檢逃逸！　高速自撞遭逮

記者吳亦靖、張靖榕／高雄、台北連線報導

高雄警察局仁武分局指出，今凌晨1時許，一輛黑色自小客車闖紅燈，警方示意該車停車受檢，該車卻加速逃逸。警方隔出安全距離緊追在後，最終黑車往市區方向在鼓山區臨海一路因路況不熟，自撞路邊車輛才停下，經查為高雄地院發布之通緝犯的28歲葉姓女子。

▲黑車自撞，葉女遭逮。（圖／記者吳亦靖翻攝）

▲▼無辜白車受波及。（圖／吳亦靖翻攝）

仁武分局鳥松分駐所員警今凌晨1時20分，巡邏至鳥松區中正路與長青路路口時，發現一輛黑色自小客車違規闖紅燈，警方示意該車停車受檢，惟該車卻加速逃逸。警方於後方尾隨，該車沿市區方向逃竄至鼓山區臨海一路，卻因路況不熟自撞路旁車輛。經查駕駛葉姓女子（約28歲）為高雄地院發布之通緝犯，警方並於葉女身上查獲一、二級毒品，現場依法逮捕，全案詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

追緝過程中，員警鳴放警報器在後尾隨，惟葉女駕駛車輛橫衝直撞，警方為顧及其他車輛安全，在後方保持五個車身以上的安全距離尾隨，葉女駕駛自小客車行經鼓山區臨海一路時車輛失控打滑，自撞路旁車輛才停車。員警詢問女子為何要跑，女子始乖乖坦承自己遭通緝的身分。經查葉女有多項毒品前科，為高雄地院於112年4月發布之毒品通緝犯，並在葉女身上查獲毒品海洛英等多項毒品及吸食器一組。全案詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦，另葉女撞毀車輛亦需負責賠償，為自己的行為負責。

駕駛葉女撞擊停放路旁車輛2台造成車損無人受傷，警方針對葉女違規闖紅燈5件、危險駕駛、不服稽查，共計掣單告發7件，最高可處新臺幣81000元罰鍰。

仁武分局呼籲，施用毒品嚴重傷害身體健康，產生依賴後易受毒品控制而從事犯罪行為，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，提醒民眾珍惜生命拒絕毒品誘惑。

