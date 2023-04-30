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日少年逃票從「高架鐵軌」往下跳！　重摔3m骨折重傷倒地

▲▼日本福岡縣警察涉嫌非法色情交易。非當事人。（示意圖／CFP）

▲少年為了逃票從高處一躍而下摔到重傷，目前警方已經展開調查。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市30日上午發生一起少年為了逃票翻越軌道的事件，該名男子因為企圖從閘門闖關無效，便往月台方向衝，由於害怕被站務人員抓住，竟然從高架鐵軌往外跳，直接跌落馬路，重摔至少3公尺。少年當場多處骨折傷勢嚴重，隨即被送往醫院治療。

根據《神戶新聞》報導，神戶市中央區的JR三之宮車站30日上午11時40分左右發生有乘客從高架軌道摔落地面的事故。當事的10多歲少年涉嫌逃票，他原本打算從車站的閘門出站，但是被站員反問，「請問是從哪站上車的？」心虛的他隨即轉頭，並改往月台方向狂奔。

警方表示，少年隨後則是從月台跳進高架軌道內，沿路奔跑，並順著鐵軌方向往東移動。當時在鐵軌南側正好連接著多間商家的屋簷，少年先是跳到商店的屋頂後，再往地面一躍而下。而他似乎沒有預料到3公尺的距離這麼深，當場腳部骨折重傷。

救護人員趕往現場時，少年痛到倒在地上無法動彈，不過送往醫院治療後已確定沒有生命危險。此外，男子的行為也暫時沒有造成周遭民眾受傷，不過警方已經針對逃票行為展開調查。

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