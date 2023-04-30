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5旬男血尿、下腹痛竟是攝護腺「出血」　醫：中高齡血友病患當心

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲5旬男血尿、下腹痛竟是攝護腺「出血」，醫：中高齡血友病患當心。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

50多歲的阿文（化名）是名血友病患者，日前因為小便時出現血尿、下腹部痛感明顯，經基隆長庚血友病中心會診泌尿科，才發現是攝護腺腫大引起出血。醫師表示，血友病是一種出血性遺傳疾病，絕大多數病友都是男性，若至中高齡後出現泌尿道出血症狀，更虛提高警覺。

血友病友平均壽命跟一般人差不多，因血液中缺乏特定凝血因子，反覆出血可能會導致關節、眼睛、牙齒或泌尿道病變，嚴重影響生活品質。過往病友採取需求性治療，發生出血時，才注射凝血因子；而更有效的防範方式，是採取預防性治療，定期補充凝血因子維持體內濃度，從源頭避免嚴重出血。

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基隆長庚血友病中心主任黃彥閔醫師表示，中心設立多年來持續朝病友整合醫療目標邁進，除了已經結合血液、復健、牙科、眼科及泌尿科等眾多科別外，未來也將持續發展中高齡血友的三高慢性病照護工作。

他進一步解釋，血友病在十多年前採預防性治療至今，過去多採一週注射二至三針凝血因子減少出血風險，但部分患者活動力較高，加上有些人血管打針困難而受限。所幸相關藥物的進步，2020年後偏重「依病友生活型態量身打造」，現已有有更新的長效型藥品，僅需每五至七天注射一針，可依患者如學生、運動重訓者需求與生活作安排施打頻率。

▲黃彥閔醫師表示，在醫療照護逐漸完善下，血友也開始面對中老年慢性病或泌尿道老化等問題。(圖／基隆長庚醫院提供)

▲黃彥閔醫師表示，在醫療照護逐漸完善下，血友也開始面對中老年慢性病或泌尿道老化等問題。(圖／基隆長庚醫院提供)

基隆長庚泌尿科主治醫師陳鴻毅表示，男性攝護腺問題一般為下泌尿道症狀，如尿流速弱、解尿斷斷續續或需用力解尿、殘尿感、頻尿、急尿及夜尿為常見的良性攝護腺肥大問題。

根據衛福部國健署109年癌症登記報告統計，攝護腺癌在男性癌症發生率排名第五，每年約有新診斷7,200位患者，死亡率則是在男性癌症排名第六。早期攝護腺癌多半沒有症狀或是合併非特異性之下泌尿道症狀，而晚期患者可能出現血尿、血精或骨頭疼痛等症狀，因此攝護腺癌之篩檢，在早期診斷及治療有其必要性。

陳鴻毅醫師說，血友病病友跟一般人一樣也會因爲遺傳、老化或攝取高脂肪飲食而出現攝護腺及泌尿道問題，若遇到嚴重出血可能提高治療難度，因此提早發現出血症狀並及時治療更加重要。就醫時診間都會做初步肛門指診檢查，另外最普遍的篩檢工具就是抽血檢查PSA（攝護腺特異抗原）指數，基本上都是門診就可施作免住院，建議血友病友應定期篩檢。

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