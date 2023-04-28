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快訊／金錢豹創辦人袁昶平遭羈押禁見　涉國泰洋酒逃稅

▲大家功德會募款餐會。（圖／記者游瓊華攝）

▲金錢豹老董袁昶平被羈押禁見。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、趙蔡州／台中報導

國泰洋酒涉嫌逃漏稅一案，檢調28日上午再度大動作搜索，將金錢豹創辦人袁昶平等人帶回訊問，初步詢問後依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌將袁昶平等人移送地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押。對此，台中地院28日晚間10點宣判，袁昶平犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，裁定袁昶平羈押禁見。

國泰洋酒涉逃漏稅案，台中知名酒店幾全入列，一般商店營業稅5％，但特種飲食業，例如酒店、理容KTV等稅率高達25％。檢警查獲國泰洋酒公司於2016年6月起，藉由另一公司名義提供空白發票及刷卡機，給台中地區包含金錢豹、金麗都等47家酒店，將營業額灌水到國泰洋酒公司，涉共同隱匿營業額破20億元。

台中地檢署檢察官認為，袁昶平涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌，因此向台中地方法院聲請搜索票獲准，於27日前往相關酒店、袁昶平及會計出納人員住處等13處執行搜索，並於27、28日把袁昶平、會計出納人員及其他員工共8人帶回訊問，訊後將袁昶平等人移送地檢署複訊。

檢察官28日複訊後，認為袁昶平涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪、商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有串供、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，其中3名員工分別諭知10萬元、8萬元及8萬元交保，剩餘被告則請回。

對此，台中地院28日晚間10點召開羈押庭，認為袁昶平犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，裁定袁昶平羈押禁見。

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