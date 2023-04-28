團購「過期10年蹄膀」案件大逆轉！衛生局稽查找到原因：印錯日期

▲台中傳出民眾團購買到過期10年蹄膀的事件，衛生局調查後結果大逆轉。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市近日傳出民眾團購冷凍紅燒紅燒蹄膀，查看製作日期竟是2013年、有效期限則為2014年，過期將近10年，引起許多討論。事後衛生局前往稽查，原來只是烏龍一場，後續依照《食品安全衛生管理法》的規定，對於標示不實的部分開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

台中市議員江和樹日前接獲投訴，有民眾與朋友團購30袋冷凍紅燒蹄膀，開袋一煮發現味道不對勁，看了包裝才發現製造日期為2013年、有效期限則是2014年。江和樹於是會同食安處秘書蔡文哲召開記者會，並現場拆開同一批紅燒蹄膀，呼籲相關單位徹查。

▲衛生局獲報後展開調查，發現業者今年3月購入原料、製作完畢後冰起來封存，16日出貨前貼上標籤，但標籤日期意外印錯，才變成10年前的日期。（圖／記者白珈陽攝）



衛生局接獲通報後，28日立即動員人力，前往廠商的工廠調查，才發現竟是烏龍一場。原來，業者今年3月購入豬肉原料，製作完以後冰起來封存，16日出貨前才打上標籤，過了不久以後就接到消息，有效日期竟然印錯了。

廠商當即回覆，並沒有販售過期產品，只是有效日期打印錯誤，而為了彌補消費者的損失，這批產品不會收費，如果有疑慮也會接受退貨。

衛生局人員查詢電腦資料後，發現業者的電腦當中，4月16日確實有標籤檔案，打開查看也發現製造日期標示成102年、有效日期則標成103年。釐清誤會以後，衛生局會依法完成業者訪談陳述，並依照違反《食品安全衛生管理法》的相關規定，對於標示不實的情況開出4萬元以上、400萬元以下罰鍰。