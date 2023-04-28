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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「美女與野獸」有可能？　李明璇喊：尊重黨中央！絕對去艱困選區

▲▼國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

▲國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市第二選區（士林、大同），民進黨確定由台北市議員王世堅出線，而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則表示，他們已主動徵詢國民黨發言人李明璇，希望可以打造「美女與野獸」戰略。對此，李明璇回應，尊重黨中央對全國選區的安排，她能承諾的，就是一定會去「沒人要去的艱困選區」。

對於北市第二選區提名，黃呂錦茹表示，李明璇有能力、有論述、夠年輕且形象好，日前就有主動與李明璇聯絡，希望可以請她對上王世堅，可以打造「美女與野獸」戰略，不管是在議題熱度上或是選戰策略都會很有感覺。

李明璇28日回應，黃呂錦茹確實非常積極地聯絡她，國民黨秘書長黃健庭也兩次致電給她，代轉黃呂主委的懇切，「很感謝能被提起，勸進聲浪不斷是對我極大的肯定。」不過，她也指出，北市黨部也在考慮另一位人選，目前還在徵詢討論中，現在最重要的是把每個人的戰力極大化。

李明璇強調，她是國民黨發言人，完全尊重黨中央對全國選區的安排。她說，全國艱困選區真的很多，「我能跟大家承諾的，就是我一定去沒人要去的艱困選區，那個越不可能的地方，我來集結眾人的力量去創造可能！」

至於是否對上王世堅、打造「美女與野獸」戰略，李明璇透露，雖然對上王世堅很有話題性，但個人聲量不是她所追求的，人民哪裡最需要，才是最先考量的。

李明璇指出，昨天她看到網路民調，對於翻轉高雄綠到出汁的「深綠區」已收到高雄強烈需求，現在她人也到了高雄，一切都還在討論規劃中，希望很快可以給一個答案，絕對會在最有意義的戰場上，貢獻最大的能量。此外，她也開玩笑道「堅哥蠻討喜的，不要稱人家野獸啦！」

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