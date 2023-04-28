與李明璇「美女與野獸」對決？　王世堅：社會也同情野獸

▲支持者希望國民黨最美發言人李明璇對戰王世堅。（合成圖／記者湯興漢、李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

有國民黨最美發言人之稱的李明璇，日前表態「願為黨奮戰更艱困選區」，不少網友敲碗轉戰北市士林大同選區，與王世堅來場「美女與野獸」的對決。對此，王世堅受訪表示「嚇了一跳」，直言李不但是美女、也超強，「這確實會對我選舉會造成很大的壓力」。

「我嚇了一跳，我剛剛才知道，不過他們還沒有定案吧？」王世堅說，李明璇是國民黨的發言人，各黨的發言人都是他們各黨黨內的菁英，都是最強的，尤其李明璇是超強的，所以確實聽到的時候很訝異，「這確實會對我選舉會造成很大的壓力」。

王世堅說，這也會讓他更進步，如果真的是李明璇來選，「我只能訝異，我會勇敢的面對，接受挑戰」，當然他們黨可能還必須透過提名程序，而且還必須看李明璇的意願，「但是如果是李明璇的話，她不只是最強、還是超強，確實讓我有很大的壓力」。

對於國民黨把這一區變成「美女與野獸」，會不會覺得歧視？王世堅一笑置之，他問政的風格、外表形象，一向被稱之為野獸，而李明璇也確實是美女，如果李明璇代表國民黨參選，確實立委選舉是美女對上野獸。

王世堅說，社會上固然欣賞美女，但對野獸也都報以同情，野獸基本上是非常善良的，是在野獸的外表形象之下，內心有一顆善良的心，所以社會也都接受野獸。

而野獸如何戰勝美女？王世堅說，野獸只是外表狂野，他會表達君子之爭，至少野獸在選舉過程中會尊重基本禮儀，會講出自己的優點，不會去指責，不會有過多的選舉動作。