尹錫悅赴美國會演說　強調韓美日須共抗北韓威脅

▲南韓總統尹錫悅向美國聯邦參眾議院發表演說。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

南韓總統尹錫悅今天告訴美國國會議員，南韓、日本、美國有必要加速三邊合作，以對抗逐漸增強的北韓核威脅。尹錫悅還說，全球不應「畏避」促進北韓自由化。

路透社報導，今天是尹錫悅赴美國是訪問以紀念美韓同盟70週年的第4天，尹錫悅對美國參眾兩院議員發表演說。

期間尹錫悅也宣示南韓將積極行動，以保衛烏克蘭人民的自由並支持其重建。議員們則起立為他鼓掌，並多次大聲喝采。

對於美國在1950至1953年韓戰期間的犧牲，以及19世紀美國傳教士在韓推動改善女性處境，尹錫悅也表達了敬意。他說：「韓國永遠不會忘記與我們一同奮鬥捍衛自由的偉大美國英雄。」

時值北韓持續擴大飛彈和炸彈儲備引發憂慮，尹錫悅昨天在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面討論北韓後，今天再告訴美國國會，韓美聯盟必須團結嚇阻北韓的「魯莽行徑」。

他並強調，在日韓兩鄰國關係緊繃多年後，自己正努力與日本和解。他說：「除了韓美緊密協調，我們必須加速韓美日三方安全合作，以對抗日益增長的北韓核威脅。」

尹錫悅是歷來第7位對美國國會演說的南韓領導人。