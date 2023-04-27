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世界獸醫師大會登場！　新北市府邀獸醫遊淡水河、喝坪林茶慶酒

▲▼世界獸醫師大會在新北市舉辦。（圖／新北市動保處提供

▲世界獸醫師大會在新北市舉辦。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

第38屆世界獸醫師大會（WVAC）在新北市舉辦，今（27）日是活動第二天，新北市副市長劉和然邀請來自世界各國的獸醫師們，搭乘渡輪行駛於淡水藍色公路，盡地主之誼進行國際交流，渡輪上特別以新北在地農產品製作餐點招待貴賓，會後並以坪林不含酒精的「茶慶酒」為伴手禮。劉和然表示，新北市非常重視國際交流與行銷，不僅要讓新北市民驕傲，也要讓外國朋友愛上，透過推動農業健康式，展現新北永續城市，讓世界看見新北，與國際接軌。

動保處表示，此次活動有近200位來自世界各國的獸醫師及專家參與，大會與新北市政府特別安排搭乘大河之戀皇后號，讓參與民眾實際體驗青春山海線，進行淡水河導覽，沿途介紹漁人碼頭的戀人地標情人橋、淡海輕軌及施工中的淡江大橋，渡輪上也安排新北原住民歌謠表演，以動物為主題，動保處獸醫師林蔡祿唱歌搭配謝侑達鋼琴伴奏，另利用空檔進行賓果抽獎互動小遊戲，為活動增添氣氛。

▲▼世界獸醫師大會在新北市舉辦。（圖／新北市動保處提供

動保處指出，為了行銷新北農產特色，這次菜單以新北健康三寶之一的綠竹筍、有著淡雅的香氣、甘甜口感的珠蔥、淡水盛產的栗子南瓜等入菜，飲品部分，除了調酒吧提供新北市酒廠產出鮮釀海島小麥啤酒及台灣特色紅麴釀造的金雞酒，也提供素有茶之鄉新北坪林的包種茶，以新北在地農產品招待外賓，也讓外賓體驗喝茶文化。

世界獸醫師協會會長DR.RAFAEL LAGUENS表示，世界獸醫師協會和世界衛生組織及世界動物衛生組織密切合作，共同倡導本次大會全健康(One Health)概念，也謝謝新北市政府對這次大會的大力協助，帶領國際貴賓來訪新北市，讓國際性重要人士對新北市動物、人與環境的健康皆留下深刻的印象。

▲▼世界獸醫師大會在新北市舉辦。（圖／新北市動保處提供

劉和然表示，全健康(One Health)是現今國際間公共衛生的重要理念，人類健康、動物健康以及環境因素，三者相互依存。新北市結合國際公共衛生理念，持續推動農業健康式，從個人健康、心靈健康、環境健康，到最後永續農業；今晚新北農特產品菜色及伴手禮，都是建構農業與生態共好的友善環境的證明，讓大眾吃得健康安心，也要吃得永續，新北市持續依相關指標自我檢視，以城市角色積極參與全球永續行動。

動保處提到，除了寵物醫療，獸醫師在防疫、食安及公衛上都扮演重要角色，這次國際交流會，特別以新北在地農特產品提供餐點及伴手禮，推動農業健康市/式與國際接軌，加深新北與世界各國的獸醫師們合作，展現新北永續力。 

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