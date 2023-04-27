快訊／最漫長一夜！　陳致中1189字曝心情：為母受罪心甘情願

▲高雄市議員陳致中25日質詢畫面。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員陳致中涉及在母親、前總統夫人吳淑珍南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，被最高法院判刑1年確定，近期內將被發監執行，並且解除議員職務。陳致中今(27日)下午也發布最新聲明，1189字透露昨晚至今的心情。

陳致中表示，如果說昨天是最長的一日，昨夜毫無疑問也是他出生44年來最漫長的一夜，本來認為面對晴天霹靂的打擊，應會輾轉難眠，但他仍然蠻快地入睡，醒來已是天色微亮，難道是「無語問蒼天」之後，反而回到心如止水的平靜。

陳致中指出，昨日收到消息大約是下午3點55分，當時自己正在跟助理討論明天的部門質詢，一邊還忙著打電話處理一件選服，因為有時效性，很難相信整個服務團隊一切的工作與努力，必須被迫在那一秒鐘戞然而止，就像鐵達尼號撞上冰山沉船而停止轉動的那一座鐘。

「受苦的人沒有悲觀的權利。」陳致中引用哲學家尼采所說過的名言，他說，這是他從小到大很喜歡的一句話，每當大大小小的挫折、橫逆出現時，重思這句話好似荒漠甘泉，可賜他勇氣、智慧，他不知道這一次的磨難能否再次適用，但他已身在懸崖一線，找不到悲觀流淚的選擇。

陳致中說，從政的人都有心理準備，選戰有勝有敗、有落有起，他有幸受選民託付當選三屆高雄市議員，卻未能克盡全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演，付出的代價比他所想像的總和更加嚴峻。

陳致中感嘆，若說內心深處沒有萬千無奈恐是口是心非，但他自忖未愧對前鎮小港的鄉親父老兄弟姐妹，從2010年到今天，無論是否居於公職，服務處從未打烊，每一天認真用心服務，無論多早多晚多緊湊，每一場行程我們努力參與，在議會也交出連續六個會期評鑑問政優質的成績單，這是服務團隊每一位成員一起打拚的成果。

陳致中強調，「即使我離開位置，致中的服務處不會熄燈；即使我離開位置，致中仍堅信，努力不會被抹煞；即使我離開位置，致中的心永遠與大家緊緊相繫；能夠擔任民意代表，為廣大人民效勞服務是致中生命當中最重要、最珍惜的使命、榮耀、驕傲。」

陳致中也特別向支持者道感謝，從昨天到現在，許多長輩夥伴朋友選民鄉親，來電、留言、傳line為致中加油打氣，很抱歉無法一一親自感謝，我想說的是，大家的溫暖，我都收到了。我感到非常對不起，讓大家為我操心，我知道支持者感到傷心難過、無法接受，但我要告訴大家也盼一起共勉，將殘的燈火永不熄滅、壓傷的蘆葦永不折斷，即使傷痕累累，致中永不會被擊倒。

陳致中說：「我的床頭桌放著媽媽與我的合照，政治車禍導致她半身不遂坐在輪椅上將近四十年，劇變發生的那一年，我剛進小學讀一年級，媽媽拚了老命從鬼門關前回來是放不下稚嫩的孩子，樂觀堅強的她總是自嘲，這是被判無期徒刑而且不得假釋，每當我聽到這句話卻心如刀割，我深知這麼漫長的歲月裡，她必須忍受多少肉體、心靈與精神上的折磨與痛苦，而且她更對官司無辜牽連下一代感到非常自責。」

陳致中感嘆，如果是老天的旨意，如果是宿命的安排，17年前的事情，為人子者為母受罪責，他心甘情願，沒有怨悔，這或許是回報養育之恩唯一的方式。

陳致中也分享好友昨晚鼓勵他的一段話，「鴨仔落水身就浮，瘦瘦水牛三擔骨，雨過總會再天晴，太陽終有再起時」。最後，他感謝大家的關心鼓勵，「雪中送炭，恩情永銘，回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無情。」