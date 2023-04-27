她餵1歲半女兒「吃蟋蟀」讚爆了　補充蛋白質還超省伙食費

▲蒂芬妮認為蟋蟀是很好的蛋白質來源。（圖／翻攝Instagram@ leightiffany_）



記者吳美依／綜合報導

加拿大美食部落客蒂芬妮（Tiffany Leigh）投書《商業內幕》表示，她餵食18個月大的女兒「吃蟋蟀」補充蛋白質，包括烤蟋蟀、蟋蟀蛋白粉及蟋蟀零食，不僅營養成分豐富，還可以省下每月400美元左右（約新台幣1.2萬元）的伙食費。

蒂芬妮一直對於嘗試新事物抱持開放態度，到泰國或越南等地旅遊時，非常欣賞昆蟲入菜的烹調方式，也吃過炸狼蛛腿、螞蟻、蟋蟀甚至蠍子串。她以前會讓女兒吃牛肉、雞肉與豬肉，但隨著物價飆漲，為了壓低生活開銷，才靈機一動，展開這場為期三周的實驗。

蒂芬妮表示，女兒非常喜歡一款類似奇多的蟋蟀零食，但被餵入一整隻烤蟋蟀時，立刻吐出來不吃。她於是把蟋蟀攪拌在麵粉糊裡煎成鬆餅，孩子果然開心吃下去，甚至還想要更多，「我也吃了一些，並且明白為什麼。你沒辦法分辨出來蟋蟀在這些鬆軟的蛋糕裡。唯一的區別是口感尾韻有一點堅果味。」

The author shares how she started adding insects to their meals to reduce her supermarket bill. Her daughter couldn't tell the difference. 由 Insider 發佈於 2023年4月22日 星期六

蒂芬妮指出，蟋蟀蛋白粉的蛋白質含量為65.5%，「僅僅2大湯匙的蟋蟀粉，就能提供一個寶寶100%的每日所需蛋白質。對於我的20磅重（約9公斤）寶寶而言就是每天9-14公克，或者平均11公克。」

後來，蒂芬妮在起司通心粉裡加入蟋蟀蛋白粉，女兒同樣吃得津津有味。如今，她決定繼續在三餐加入其他可食用昆蟲，例如螞蟻、蚱蜢和蠕蟲。

《紐約郵報》報導，營養師珍娜（Jenna Werner）也認為，蟋蟀是很好的蛋白質來源，「蟋蟀粉含有維生素B12、鈣、鐵、鎂、脂肪酸和鉀等營養」，但仍須考慮窒息與甲殼類過敏風險，並確保昆蟲食品獲得美國國家衛生基金會（NSF）或第三方認證。她也指出，蟋蟀蛋白粉的價格與乳清或植物蛋白粉差不多，因此如果不敢嘗試昆蟲，也不妨從這些產品下手。