騎車載妻女回老家！天兵尪「狂飆80km」　回頭傻了：老婆呢？

▲印尼男子帶著妻兒返鄉過節，騎了80公里後才發現妻子沒上車。（圖／翻攝自《羅盤報》）

圖文／CTWANT

印尼一名男子近日騎摩托車載妻女回老家，準備和家人一起慶祝開齋節，中途因走錯路線暫停在路邊，搞清楚方向才繼續上路，持續狂飆約80公里後，回頭一看竟發現老婆不見了，原來對方當時根本沒上車。幸運的是，警方很快聯繫了人夫，通知他妻子很安全，已被暫時安置在派出所，這才結束一場虛驚。

印尼《羅盤報》（Kompas）報導，37歲的阿里夫日前載著40歲妻子及8歲女兒回鄉，準備和家人一起慶祝開齋節，中途因走錯路線停了下來，試圖搞清楚方向。就在這個時候，阿里夫不小心將妻子遺漏在該處，但他絲毫沒發現，便狂催油門一路前進，直到女兒問起母親時，他才恍然發現妻子不見了。

「女兒問媽媽在哪裡，我回頭一看，才發現老婆不見了，只好把摩托車停在路邊，想著要回頭找老婆。」阿里夫表示，當時他已經行駛了大約80公里，並且經過了2個城鎮，然而自己完全不記得2人是在何時何處走散，讓他心急不已。

幸運的是，警方很快聯繫了阿里夫，通知他妻子很安全，已被暫時安置在某派出所，希望他盡快接回妻子。據阿里夫透露，原來妻子當時會下車的原因，是因為她誤以為丈夫停下摩托車，是要到附近的加油站加油，誰知才剛下車，他就突然催油門往前騎，還好最後家人順利團圓，結束一場虛驚。

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