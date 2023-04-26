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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被黃國昌指涉嫌炒地海撈1.2億　林為洲：我是代表出資人來做重劃

▲立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量前立委黃國昌去年指控國民黨立委林為洲涉嫌炒賣農村重劃地，一個月海撈1.2億元，遭林為洲提告誹謗、意圖使人不當選，而黃昨則透露收到士林地檢署不起訴處分書。對此，林為洲今（26日）表示，每逢選舉被惡意抹黑，黃國昌的指控內容無論是時間、金額、內容都不正確，也並非事實，且也和國民黨完全無關。

林為洲指出，這個案子是新竹縣政府在民國96年通過的，因為當時是他代表出資的人來做重劃，但是這個案子經過12年才完成，一直到了民國108年，才拿到這塊「抵費地」。

林為洲說，他後來的確將「抵費地」賣掉，但並非像黃國昌所說，拿到地賣出去就賺了1.2億。林為洲澄清，做工程需要工程費、行政費，要處理釘子戶，以及協調許多周邊的事，這個案子拖了十幾年，成本也不是縣政府的公告現值，究竟哪裡來的1.2億？

林為洲表示，每次只要選舉，這件事情就被拿出來提一次，自己確實有參與過重劃，如果黃國昌覺得參與過重劃、買賣過房子就叫做炒房、做過土地開發就是炒地、買賣過股票就叫做炒股，「那我沒什麼意見」，但從事重劃當時，他是無黨籍，與國民黨也沒有任何關係，請立即停止造謠及惡意抹黑。

▼林為洲曝民國96年新竹縣府公文。（圖／林為洲辦公室提供）

▼林為洲曝民國96年新竹縣府公文。（圖／林為洲辦公室提供）

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