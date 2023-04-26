國道「絕命終結站」片！鐵鉤飛砸玻璃慘裂　女駕駛嚇：我差點沒了

記者蔡怡萍／新北報導

有一名朱姓女子開車行經國道三號北向48.4公里處，突然一根長長的鐵鉤直直往眼前飛來，直接砸中她的前擋風玻璃，玻璃當場砸出裂痕，她嚇得直呼「要是鐵鉤再大根一點，我可能就不在這裡了！」，超危險情節，根本就是電影絕命終結站真實上演。

▲國3掉落鐵鉤砸中後方車輛，駕駛驚呼「絕命終結站」。（圖／翻攝社會事新聞影音）



據了解，朱姓女子這個月22日開車在國道三號上，行經新北三峽樹林地磅站附近，當時車流量不小，突然一根長長的鐵製硬物砸上前擋玻璃，但幸好物體沒有直接侵入車內，只將玻璃砸出裂痕。

朱女事後回顧行車紀錄器，仍餘悸猶存，嚇得驚呼「真的很可怕，根本是絕命終結站」！

國道警方表示，案發在4月22日15時55分，國道三號北向48.4公里，16時許接獲通報後，即派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

▲國道上鐵鉤砸中車輛，擋風玻璃破損幸好沒有人受傷。（圖／國道警方提供，下同）



據調查，朱女駕駛自用小客車行經事故地點時，不明車輛掉落鐵鉤噴飛，遭砸中前擋風玻璃，致前擋風玻璃破損肇事，所幸未造成人員傷亡。樹林分隊刻正調閱相關影像追查肇事車輛。

國道警指出，國道掉落物若衍生後續事故，相關當事人均依法從嚴究辦，將以公共危險罪嫌移送法辦。汽車裝載貨物時，所載貨物滲漏、飛散、『脫落』、掉落，依「道路交通管理處罰條例」第30條1項2款處新台幣12000元以上18000元以下罰鍰；因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3,000元。