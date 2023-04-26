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飛一半駕駛艙窗戶脫落「機長秒被吸出窗外」　機上87人竟奇蹟生還

▲▼英國航空5390號班機事故。（圖／翻攝推特）

▲英國航空5390號班機發生驚險事故，圖為紀錄影集「空中浩劫」重現當時場景的劇照。（圖／翻攝推特，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國航空（British Airways）曾發生一起驚險事故，一架客機在1.73萬英呎高空（約5273公尺）飛行時，駕駛艙擋風玻璃突然脫落導致高空失壓，機長慘遭瞬間吸出窗外，並因為腳踢到儀表板，無意中切斷自動駕駛系統。儘管全機陷入生死危機，剩餘機組人員卻牢牢抓住機長，並且設法緊急迫降，機上共87人悉數平安。

1990年6月，英國航空5390航班預計從英國伯明罕飛往西班牙馬拉加（Malaga），未料起飛13分鐘就發生意外。機長蘭卡斯特（Tim Lancaster）被捲出窗外，艙門脫落狠砸儀表板及無線電等設備，甚至壓住控制桿導致飛機高速俯衝，客艙內的物品也被捲進駕駛艙，全機一片混亂。

▲▼英國航空5390號班機事故。（圖／翻攝推特）

在那瞬間，機組人員歐格登（Nigel Ogden）不假思索衝上去，緊緊抱住機長。他事後受訪回憶，在高空的低溫、稀薄空氣及強風狠襲之下，蘭開斯特的臉和頭部不斷重擊機身而流血，手臂失控揮舞，儘管雙眼睜大卻已明顯失去意識，「我一生都不會忘記那幅景象。」

歐格登的手臂漸漸無力並且開始凍傷，幸好同事黑沃德（John Heward）和羅傑斯（Simon Rogers）設法及時出現幫忙，三人力量始終沒有鬆手。與此同時，空服員全心關照受驚旅客，副機長艾奇遜（Alistair Atchison）也努力控制飛機，他首先設法降到更安全高度，之後緊急迫降於南安普敦機場（Southampton Airport）。

平安降落後，機長被緊急送醫救治，他共計在機艙外待了20分鐘左右，儘管身上多處骨折、瘀傷及嚴重凍傷，幸好依然挺過難關，甚至在意外發生5個月後就火速復職，重新操作同一架飛機，並且一直待在英國航空服務至2003年退休，之後又加入廉航易捷航空（EasyJet）工作。

由於機組人員的機警行動，才讓這起意外化險為夷，其他人也在幾周內就返回工作崗位。其中，第一個抓住機長的歐格登更被譽為英雄，若非他的快速反應，不僅蘭開斯特可能喪命，更危險的是，若機長被捲入引擎，整架飛機都會陷入危機。他事後受訪時回憶，「當時沒時間想發生什麼事，我們只能接手處理它。這是本能與訓練的結果。」

根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，飛機起飛27小時前，一名維修人員使用錯誤螺栓固定駕駛艙擋風玻璃，才會導致事故發生。此事件也促成航空業變革，駕駛艙設計與擋風玻璃材質都有改進，避免類似事件再度發生。至於社群媒體瘋傳的照片則是國家地理雜誌紀錄影集「空中浩劫」第二季第一集（Air Crash Investigation: Blow Out）重現此事件的劇照。

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