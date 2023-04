飛一半駕駛艙窗戶脫落「機長秒被吸出窗外」　機上87人竟奇蹟生還

▲英國航空5390號班機發生驚險事故,圖為紀錄影集「空中浩劫」重現當時場景的劇照。(圖/翻攝推特,下同。)



記者吳美依/綜合報導

英國航空(British Airways)曾發生一起驚險事故,一架客機在1.73萬英呎高空(約5273公尺)飛行時,駕駛艙擋風玻璃突然脫落導致高空失壓,機長慘遭瞬間吸出窗外,並因為腳踢到儀表板,無意中切斷自動駕駛系統。儘管全機陷入生死危機,剩餘機組人員卻牢牢抓住機長,並且設法緊急迫降,機上共87人悉數平安。

1990年6月,英國航空5390航班預計從英國伯明罕飛往西班牙馬拉加(Malaga),未料起飛13分鐘就發生意外。機長蘭卡斯特(Tim Lancaster)被捲出窗外,艙門脫落狠砸儀表板及無線電等設備,甚至壓住控制桿導致飛機高速俯衝,客艙內的物品也被捲進駕駛艙,全機一片混亂。

在那瞬間,機組人員歐格登(Nigel Ogden)不假思索衝上去,緊緊抱住機長。他事後受訪回憶,在高空的低溫、稀薄空氣及強風狠襲之下,蘭開斯特的臉和頭部不斷重擊機身而流血,手臂失控揮舞,儘管雙眼睜大卻已明顯失去意識,「我一生都不會忘記那幅景象。」

歐格登的手臂漸漸無力並且開始凍傷,幸好同事黑沃德(John Heward)和羅傑斯(Simon Rogers)設法及時出現幫忙,三人力量始終沒有鬆手。與此同時,空服員全心關照受驚旅客,副機長艾奇遜(Alistair Atchison)也努力控制飛機,他首先設法降到更安全高度,之後緊急迫降於南安普敦機場(Southampton Airport)。

