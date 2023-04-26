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5月熱血職棒！7場職棒例行賽移師花蓮　景點打卡送球票

▲▼花蓮今年5月職棒熱潮，一連7場例行賽開打。（圖／記者王兆麟翻攝，下同））

▲▼花蓮今年5月職棒熱潮，一連7場例行賽開打。（圖／記者王兆麟翻攝，下同））

記者王兆麟／花蓮報導

今年5月花蓮好熱血，一連7場中華職棒例行賽移師到花蓮舉辦，並由統一7-ELEVEn獅於5月2日至5日及味全龍於5月19日至21日接力前進花蓮棒球場擔任主場球隊。花蓮縣政府除了招待本縣弱勢團體、基層棒球隊球員、銀髮族到場觀賽外，更邀請大家一起進場力挺職棒，推出「兌票活動」，歡迎鄉親好友們一起來參加。

去年花蓮縣政府為協助慈善團體所推出的兌票活動共協助9家慈善團體，募集1萬9,162張發票及3萬7,765元義賣所得，今年則推動深刻感受花蓮永續旅遊兌票活動。

▲▼花蓮今年5月職棒熱潮，一連7場例行賽開打。（圖／記者王兆麟翻攝，下同））

為推廣花蓮好山好水，凡鄉親在花蓮任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，敘明「熱血職棒月一起玩花蓮」，並＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，於當日兌票時間及地點排隊出示即可兌換當日球票。活動方式分為線上搶先申請及當日現場排隊2種，分述如下：
1、線上搶先申請：每場500張，活動開跑日於活動網站（https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp）先行登記，即可獲得兌票序號，活動當日持序號及打卡畫面，於兌票時間及地點換取球票，相關注意事項請詳閱活動網站。
2、活動當日排隊換票：每場900張，當日於兌票時間及地點排隊出示打卡畫面，換取球票。

▲▼花蓮今年5月職棒熱潮，一連7場例行賽開打。（圖／記者王兆麟翻攝，下同））

推出在花蓮景點打卡就送球票。

兌票時間及地點：5月2、3、4、5、19日（周間）每日下午16點至18點30分；5月20、21日（周末）每日下午15點至17點於教育處德興棒球場外一壘外側區域排隊兌票，家長帶小孩到現場排隊出示打卡畫面，亦可換票入場觀賽，每日僅可兌換當日場次球票，鄉親千萬別錯過。

花蓮縣長徐榛蔚重視基層棒球培訓，今年全國原住民族運動會花蓮代表隊勇奪少年組全國第一，期望除落實棒球三級培訓，並藉由辦理棒球活動並招待孩子進場觀看職棒，讓花蓮熱愛打棒球的孩子能夠與心目中的職棒球星一起互動，給孩子們一個追求夢想的目標。

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