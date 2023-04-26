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5月報稅季來臨！他首達門檻求救「怎繳比較省？」　內行曝2招神解

▲每個月都當月光族？可能是5個日常習慣害的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲5月報稅季即將登場，許多民中都在思考怎麼報稅最精省。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／閔文昱報導

5月綜所稅申報即將到來，不少人已開始在精打細算，希望能降低對荷包的傷害。一名網友表示，他去年的薪資獎金終於突破繳稅門檻，也就是說今年要開始申報綜所稅，不過由於他過去從沒研究過信用卡回饋或是超商點數折抵等方式，因此也讓他相當苦惱，求救「怎麼繳會比較省？」貼文一出，引發討論。

一名網友在Dcard發文表示，最近辦公室在討論繳稅話題，他這才發現下周就是5月報稅季，而他過去薪資都未達繳稅門檻，直到去年才符合標準，「出來工作3年好不容易要繳稅了，突破繳稅門檻應該算是甜蜜的負擔吧。」

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原PO坦言，他最近才開始認真研究各類折抵方式，「不知道信用卡刷卡金或是7-11點數可不可以抵，好不容易存了一堆，雖然金額應該不多，但仍省一點算一點。」他也感嘆，早知道當初就不要太早把政府普發的6000元花掉，求問「想問問大家過去都怎麼繳稅的呢？怎麼繳比較省一點呢？」

▲有首報族發文求救「怎麼繳會比較省？」。（圖／翻攝自Dcard）

▲有首報族發文求救「怎麼繳會比較省？」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「之前都直接用信用卡速速繳掉，反正也沒多少」、「請會計繳」、「都不知道原來超商點數可以抵」、「刷卡、行動支付」、「如果是要刷卡的話，除了信用卡本身的福利，也可以考慮配合銀行自己出的pay」、「如果爸媽或阿公阿嬤退休報扶養的話，可以少很多稅喔」、「我是都直接刷卡啦」。

另外，也有專業網友現身解答，「如果是剛超過門檻的話那金額應該不太高，現在7-11的點數除了可以付水電，綜所稅也可，有常去超商點數夠的話搞不好不用多花你半毛錢，或是用電子票證支付像Icash自動儲值的方式拿銀行回饋，若金額很高的話也可以申請拆單，避開單張信用卡的回饋上限，用不同信用卡支付把回饋拿滿，有沒有拆回饋差很多」。

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