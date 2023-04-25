蘇丹內亂同意停火72小時！　開放各國撤僑窗口

▲法國出動軍機撤僑，也協助他國撤離公民。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇丹內部衝突混亂可能擴大成內戰，交戰各方同意從當地時間今（25日）開始停火72小時，讓西方、阿拉伯以及亞洲國家有撤僑的窗口。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）率先宣布停火消息，並表示花了2天激烈來回談判才促成停火；蘇丹武裝部隊（SAF）指出，此次是由美國和沙烏地阿拉伯協調停火。不過衝突雙方此前有違反部分停火協議，這次是否能如期停火72小時仍難預料。

▲▼日韓與西方等國都進行撤僑 。（圖／路透）

蘇丹武裝部隊與準軍事組織「快速武裝部隊」（RSF）於本月15日爆發衝突，至今至少427人死亡，醫院和機構毀損，住宅區已經淪為戰場。

布林肯在聲明中表示，「在此期間，美國呼籲SAF與RSF立刻並全面達成停火。」他說美方將會協同地區、國際以及蘇丹國民的利益，建立一個委員會監督雙方的永久停火與人道協議。

RSF與SAF都在社群平台上證實同意72小時的停火協議。眼看蘇丹內亂愈發激烈，美國、英國、義大利、法國、沙烏地阿拉伯、日本、南韓還有許多國家，都紛紛出動軍機與動員國際關係進行撤僑，此次停火協議為讓撤僑更加順利，但是否能維持72小時，或是很快再次交火都很難說。