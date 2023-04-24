假日想睡到自然醒　卻被女友「啪醒」！他起身看1部位紅了　

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人睡覺會說夢話，或是突然做出特別的舉動。一名網友就說，最近和女友睡覺的時候，本來想要睡到自然醒，結果半夜突然「啪」一聲，接著一陣痠麻痛感直衝腦門，才驚覺是被女友襲擊了，結果對方醒來一下又隨即沉沉睡去，讓他看了哭笑不得。文章曝光後，不少人笑說「我也做過一樣的事！」

原PO以「被女友啪醒」為題在Dcard發文表示，平時只有周末才會去女友家過夜，由於對方很淺眠又容易作夢，睡覺時常常會說夢話，又有很嚴重的起床氣，因此為了讓雙方都睡得安穩，他們都會在床中間用物品將2人隔開。

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近日晚上原PO也跑去找女友，和對方聊到很晚才睡覺，本來心想隔天要睡到自然醒，孰料當他睡得正安穩時，突然啪的一聲，「一陣超級紮實的痠麻感直接從右小腿經由脊椎傳到腦門」，他隨即看向女友，對方也剛好醒來，但只問了一句「我打到你了喔？對不起」，接著又睡著了，讓他當下十分無奈。

原PO表示，被打醒之後就沒辦法再睡回去，只好下床盥洗等待女友起床，但他刷牙刷到一半，望向自己的小腿時，才發現「一個巴掌大面積的紅，完美的覆蓋了我的小腿肌」。原來女友平時有在打排球，手勁非常強，當時對方剛好夢到姊姊在鬧，才會揮手反擊，沒想到就一掌命中他的小腿，女友也笑說「真的很大力欸，我打到我的手也很痛」。

不少人看到後紛紛表示，「我是小時候做夢賞我媽一巴掌」、「她只是做出殺球的動作，你的腳是自己把腿送定位的吧」、「我是直接打我弟一巴掌，看到他睡著但露出痛苦的表情，我還是裝作沒事的閉起眼睛」、「你應該感謝你的小腿救了你的小老弟」、「跟我好像，有一次我醒來時，男友控訴我給他一個肘擊，把他弄醒」、「以前有一次在睡夢中被前女友的拳頭灌醒，直直打在我的額頭上，真的謝謝，當場哭出來」、「還以為啪到重要部位」。