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溜滑梯沙坑「插2根樹枝」路人嚇傻：暗殺公園？　市府緊急回應

▲▼新竹中央公園疑遭惡作劇，溜滑梯沙坑插樹枝。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲中央公園疑遭惡作劇，溜滑梯沙坑插2根樹枝。（圖／翻攝路上觀察學院）

記者許力方／綜合報導

新竹市知名的中央公園驚傳恐怖事件，最近有民眾暗夜路過時發現，中央公園的溜滑梯出口前方的沙坑，疑似遭人惡作劇，挖坑插入樹枝，被形容是「暗殺公園」若不小心坐到可能受傷，嚇壞不少家長。警方獲報後立即移除填平，市府也進一步回應，後續進行場地周邊勘查清理，且每天都會整理。

中央公園位在新竹最大百貨公司附近，位居核心地段，還有各種設施，是親子超人氣的公園，沒想到傳出惡作劇事件。有網友拍下照片，發現中央公園的溜滑梯出口處的沙坑，疑遭惡作劇，挖出一個約20公分的坑，並正對著梯子中間、直直插入2根數十公分的樹枝，驚呼「這…太狠了吧！暗殺公園喔」、「人肉插沙包」，不少家長看了嚇壞「太危險了吧」、「這應該要檢舉」。

▲▼新竹中央公園疑遭惡作劇，溜滑梯沙坑插樹枝。（圖／翻攝路上觀察學院）

不少家長擔心，若有小朋友玩溜滑梯的話，可能就會造成刺傷或流血，痛批「太惡劣」、「有生命危險」、「這傷人惡作劇恐怖」。新竹市議員劉康彥指出，23日凌晨4點多文華派出所警方網路海巡，發現文章後認為現場有安全疑慮，隨即到場了解，經確認是2根樹枝，研判是前一晚有人惡作劇、一時好玩沒復原，當下馬上排除並覆土填平。

新竹市府城銷處一早也前往沙坑再次確認，已經針對場地周邊再度全面檢查，還特別在往下深挖清理，都沒有發現異物。城銷處強調，中央公園每天早上都會先進行沙坑整理，確保可以使用，希望家長們安心，並呼籲民眾發揮公德心，若有相關不當行為造成危害，將依法究辦。

▼警方、市府緊急清理填土。（圖／翻攝劉康彥臉書）

▲▼新竹中央公園疑遭惡作劇，溜滑梯沙坑插樹枝。（圖／翻攝劉康彥臉書）

▲▼新竹中央公園疑遭惡作劇，溜滑梯沙坑插樹枝。（圖／翻攝劉康彥臉書）

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