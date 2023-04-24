女童逛文具店被當竊賊「當眾逼搜身」！老闆誇張行徑惹眾怒

▲文具店冤枉女孩偷竊要求搜身。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一家文具店老闆4月22日稱女孩偷東西，並要求搜身，警察到場後發現女孩並未偷東西。影片拍到，面對老闆的誣陷，孩子的爺爺不斷極力證明孩子的清白，堅持報警要求查明真相。目前該店已暫停營業，還有人在店鋪門前放白花。

據《觀察者網》報導，此前一名網友發影片稱，女兒在一家文創店買東西時，被老闆指責偷拿膠帶，查看口袋沒有找到膠帶後，仍堅持攝影機拍到是女孩偷走，爺爺極力證明孩子清白。

影片中，老闆冤枉一個小女孩偷了膠帶，很不客氣地對她說，「拿出來，快點，快點！」女孩爺爺反問，「沒有怎麼拿？」之後，老闆拿著手機說，「我攝影機拍的，所有人可以來看，拍得很清楚。」

女孩委屈得哭了，掏光所有口袋，「身上沒有。」爺爺說，「沒有，她沒有拿。」老闆依然拿著手機說有畫面，不依不饒。爺爺極力為孩子證明清白，要求報警，「我相信我家小孩，叫警察來。」最後，警察證明了女孩的清白。

23日，涉事店主發影片道歉稱，「由於本人的工作失誤，對小朋友帶來了不好的影響，在此鄭重地向小朋友及其家人道歉，希望能得到對方的原諒。」該店主還在帳號中，發布了一段事發後當場向小女孩道歉的影片。

事情引起熱議之後，該文具店已從內反鎖暫停營業，門口有不少人送來菊花，還附有卡片，寫有「關門大吉、早日倒閉」等字樣。隨後，一名自稱是鄰居的女子將這些白色鮮花收走。

目前，當地教育局表示已安撫學生並進行心理疏導。