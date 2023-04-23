拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

▲美國總統拜登（Joe Biden）證實下令從蘇丹撤離政府人員，暫時關閉美國大使館。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

蘇丹政府軍與準軍事團體15日爆發激戰，造成至少413人身亡，各國正在積極進行撤僑。路透社等美媒22日消息指出，美國駐蘇丹大使館人員與家屬已全數完成撤離。美國總統拜登（Joe Biden）稍早就蘇丹局勢發表聲明，證實他已經下令美軍從蘇丹首都喀土穆撤離政府人員，並暫停美國大使館的運作。

白宮22日發布的總統聲明稿中，拜登表示，將暫停美國駐蘇丹大使館的運作，「今天，在我的命令下，美軍進行了一次行動，將美國政府人員撤離喀土穆。」他提到，美軍人員成功將政府人員帶到安全的地方，並感謝吉布地、衣索比亞與沙烏地阿拉伯協助相關行動。

此前美媒POLITICO報導，一名美國高級官員表示，隨著蘇丹內亂進入第9天，美軍正在危險之中對使館人員進行撤離工作，使館被迫關閉。另一名官員則稱，載著撤離人員的美軍飛機已安全離開蘇丹領空。據信，這次撤離命令包含約70名美國人，美軍已將他們空運至一個未指明的地點。報導稱，由美軍進行使館撤離相對罕見，通常只在極端情況下發生，因為國務院一般更希望讓外交人員搭乘商業交通工具離開。

白宮先前表示，暫時沒有政府協調的撤離在蘇丹公民正式計畫。報導指出，美國大使館登記的在蘇丹美國公民估計約有1萬6千人，而國務院警告，此人數可能並不準確，因為使館未強制美國人登記，也不會要求他們在離開時通知使館。大使館22日警告，由於當地安全局勢不穩定與機場關閉，「目前由美國政府協調撤離公民的行動並不安全」。

拜登在22日聲明中呼籲停火，「蘇丹這次的悲慘暴力已導致數百名無辜平民喪生，這是不合理的，必須停止。交戰各方必須立刻無條件停火，允許人道主義援助不受阻礙地進入當地，並尊重蘇丹人民的意願。」