　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

▲▼南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨前任黨代表宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓共同民主黨再度陷入司法危機。目前人在法國巴黎授課的前任黨代表宋永吉2021年競選黨代表時，團隊內的尹官石、李炡根、姜來求涉嫌「大灑幣」發出9400萬元（約新台幣216萬元）的紅包，以買票方式遊說其他黨員將票投給宋永吉。對此，宋永吉承受來自黨內的施壓後，首度表態願意退黨、立即返國接受檢方調查，以示負責。

根據《韓聯社》，宋永吉近來被指控靠競選團隊內的賄賂手段，於2021年當選黨代表，自從最近李炡根的錄音檔在媒體上曝光後，共同民主黨因「紅包袋」事件再度陷入危機，然而現任黨代表李在明此前也因涉嫌瀆職、貪腐、收賄，且擔任城南市長時向民間企業洩露都更機密，而遭檢方聲押。

一連串危機導致共同民主黨支持度下跌，且恐激化黨內派系鬥爭，而明年4月南韓將進行第22屆國會議員選舉（總選），黨內也擔心李在明、宋永吉所涉及的疑雲會讓整個黨的選情更加不樂觀。

目前人在法國巴黎擔任ESCP歐洲高等商學院客座教授的宋永吉，於當地時間22日在巴黎三區的辦公室首度針對此事件在鏡頭前正式表態，「我願擔起所有政治責任，從今天起退出共同民主黨、辭去民主黨常任顧問一職。今天我以國民、而非地區委員長獲黨員的身份，願意光明正大接受檢方調查。」

▲▼宋永吉首度針對「紅包袋事件」在鏡頭前表態、致歉。（圖／達志影像／newscom）

▲宋永吉首度針對「紅包袋事件」在鏡頭前表態、致歉。（圖／達志影像／newscom）

宋永吉表示，「首先針對2年前黨全代會『紅包袋事件』向各位國民和黨員致歉，民主黨目前事務繁多、且陷入各種危機，然而卻爆發如此不光彩之事，身為前黨代表的我甚感心痛、且也感受到龐大責任。」

針對為此事退黨負責，宋永吉解釋，「當年我擔任黨代表時，曾規勸陷入不動產爭議的12名國會議員退黨，以求挽回民心。我認為，我也必須被套用相同標準。」

至於競選黨代表時是否得知、掌握團隊內有人向其他黨員透過鉅額行賄，宋永吉表示「不知情」，也表示當年因競選黨代表而忙得焦頭爛額，根本無法顧及到競選團隊內的每件事。

宋永吉原本堅決按照原定計畫，於7月返回南韓；不過面對黨內的壓力，他表示，將於當地時間23日晚間8時從法國巴黎搭機，預計24日下午3時抵達仁川國際機場，並適時接受檢方調查。

據悉，韓國水資源公社長任監察委員姜來求、前共同民主黨事務副總長李炡根（已遭羈押起訴）、國會議員尹官石涉嫌在黨全代會上，以9400萬韓元賄賂黨員將黨代表選票投給宋永吉，其中8000萬韓元為大田金姓企業家贊助，而6000萬韓元則透過尹官石分給10至20名的黨內議員，另外2000萬韓元分給地區狀況室長、1400萬韓元分給地區本部長。

►南韓共同民主黨再陷危機！宋永吉選黨魁「大灑幣」　拿錢賄賂黨員

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本最陰森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光
快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　1人漂在水面上
郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱
謝忻罕見動怒！　連丟「11句話質問」
AIT公開尋「3位年輕人」！　會有小禮物
「綠帽癖」人夫偽單身！　誘女友上網找男人性交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

不甩西方制裁！　俄富豪榜「又多22人」總資產暴增至15.5兆元

肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

才被自家戰機誤炸！　俄邊境城市發現未爆彈急撤3000人

美使館人員全數撤出蘇丹　機場頻空襲！波灣國家改派船從港口撤僑

AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

不甩西方制裁！　俄富豪榜「又多22人」總資產暴增至15.5兆元

肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

才被自家戰機誤炸！　俄邊境城市發現未爆彈急撤3000人

美使館人員全數撤出蘇丹　機場頻空襲！波灣國家改派船從港口撤僑

AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

吳子嘉曝4月國政民調　見蔡英文趨勢驚喊：非常厲害

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

起床驚見汪與孩子「靈魂互換」　柴爽躺姊枕頭...媽：錯過什麼？

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

尹錫悅稱台海是國際問題　陸提嚴正交涉：是中國人自己的事！

被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

又是下剋上！南灘大軍G3火力旺　最多領先29分擒公鹿

誤殺女攝影師！亞歷鮑德溫「過失殺人罪撤銷」　電影時隔2年恢復拍攝

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

AIT主席合照被亂入　小編尋3年輕人

西班牙餐廳火焰料理引發大火2死10傷

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

澳洲車禍台人3死　肇事車主1小時前遭警攔

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

東歐前蘇聯國非合法主權國　中駐法大使惹怒火

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

隔壁車突冒一顆人頭！裸女騎乘司機瘋車震

更多熱門

相關新聞

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

日本富士山西北側的青木原樹海（青木ヶ原樹海）由於地理位置的特別，以及創作者與媒體的推波助瀾下，變成日本當地著名的「自殺聖地」，有關當局甚至在樹海內放置了許多防自殺的告示牌，也有不少民間組織在當地ˋ巡邏。而近期有人發現，樹海內竟然掛了許多紅白相間的「飛機杯」，讓人看了十分傻眼。但仔細端詳後，背後奇葩又暖心的理由卻是讓人莞爾一笑。

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

日拉麵店老闆倒臥廚房　警方：遭槍擊身亡

日拉麵店老闆倒臥廚房　警方：遭槍擊身亡

防北韓軍事偵察衛星　日自衛隊做攔截準備

防北韓軍事偵察衛星　日自衛隊做攔截準備

岸田重回遇襲地感謝「漁港大叔們」

岸田重回遇襲地感謝「漁港大叔們」

關鍵字：

日韓要聞南韓共同民主黨宋永吉黨代表選舉賄賂紅包袋

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面