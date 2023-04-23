初代「少年殺手」廖國豪獄中念完大學！牧師揭現況：已判若兩人

▲彰化監獄。（圖／翻攝自Facebook／法務部矯正署彰化監獄）

記者閔文昱／綜合報導

2010年發生在台中震驚社會的角頭翁奇楠被行刑槍殺命案，當時年僅17歲的少年殺手廖國豪被判30年定讞，如今雖仍在彰化監獄服刑，但他在獄中已完成高中、空中大學學歷。過去曾擔任廖國豪教誨師的牧師黃明鎮表示，廖國豪如今已改信耶穌，過去還曾將參加比賽獲獎的1萬多元的稿費捐獻給弱勢、更生團體，另他相當感動。

廖國豪在是2010年5月28日於台中市「日月生物科技公司」犯下「翁奇楠命案」，被害人翁奇楠是一名有綁架、強盜殺人等前科的地方角頭，也曾是廖國豪的大哥，假釋金盆洗手卻被廖國豪槍擊身亡。根據調查報告指出，廖國豪被捕後，表示殺人動機是因幫翁奇楠殺老闆趙俊宇，但事後沒拿到酬勞，才回頭報復槍殺翁奇楠。

廖國豪在同年8月25日投案，由於犯案當時未滿18歲，因此由少年法庭審理。一審被合併重判有期徒刑25年。由於犯案當時未滿18歲，不能判處死刑或是無期徒刑。高等法院二審認為廖國豪沒有悔意，因此刑度加重，判處有期徒刑最高上限30年、此為少年犯最高刑度，併科罰金120萬元。最高法院三審宣判，合併判處廖國豪有期徒刑30年、併科罰金120萬元，全案定讞。

根據《聯合新聞網》報導，牧師黃明鎮透露，他與廖國豪經常透過書信來往，而廖國豪也多次表達自己悔不當初，如今他已努力完成高中、空中大學學歷令，與當時判若兩人，甚至改信耶穌、將投稿參賽贏得的獎金捐獻給弱勢、更生團體表現回饋社會的決心。

黃明鎮指出，廖國豪未來若有機會假釋，有意願再到神學院進修，並向更多人傳道，希望能以自身經歷喚醒更多誤入歧途的青少年。