AI越來越像真人？外媒「聊天2分鐘」實測：僅猜中6次

▲人類可以透過免費網絡遊戲「Human or not？」協助人們猜測對方究竟是人還是AI。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

在AI領域中，ChatGPT和Bard等聊天機器人都致力於逼近人類語言表達的水平。隨著深度學習技術變得越來越複雜，人們現在難以區分這些電腦模型和真實人類之間的區別，但人類可以透過免費網路遊戲「Human or not？」協助人們猜測對方究竟是人還是AI。

據《每日郵報》報導，這款遊戲的靈感來自於1950年英國電腦科學家圖靈（Alan Turing）所設計的圖靈測試，儘管它是在70多年前設計出來的遊戲，但它現在扮演著重要的角色。

遊戲開始時，你可以和聊天伙伴在2分鐘內聊任何話題，而對方會在2分鐘後離開對話。聊天結束後，人們必須判斷自己的聊天伙伴究竟是人或AI。如果人們無法正確分辨答方是人或AI時，電腦就通過了所謂的測試。

《每日郵報》近日也進行了相關測試，在10次對話中，有6次正確猜出對方是人類還是機器人。報導稱，雖然AI偶爾會出現糟糕的語法，但它確實成功地複製了人類的語言，讓「Human or not？」的遊戲變得極其困難。

美國科技公司OpenAI和Google研發的聊天機器人ChatGPT和Bard，都是使用大型語言模型（LLMs）所構建。這是一種深度學習算法，讓AI可從大量數據中獲得知識識別並生成文本。報導指出，在這場AI和人類的遊戲中，人們能夠體驗到AI技術的進步已逼近人類語言能力的發展，同時引領人們如何正確使用AI。