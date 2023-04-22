分析／費鴻泰陸戰不敵空戰　喪失主導權一路被徐巧芯挨著打

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果今（22日）出爐，台北市議員徐巧芯勝出，中斷資深立委費鴻泰尋求六連霸的機會。綜觀喧騰數月的「費芯大戰」，費鴻泰可說是敗在年紀與打法，前者是受限於國民黨員與外界對「世代交替」的期待，後者是費所謂以「大局為重」的保守戰略，兩者疊加害得自己綁手綁腳，喪失初選的主導權。

徐巧芯2022年12月12日開國民黨第一槍，表態爭取第7選區立委提名，其所主打的「世代交替」獲多名藍營青年或新生代民代支持與響應。徐屢透過公開記者會、臉書等，主動向費鴻泰叫板，儘管幾次攻勢也被外界認為有點失控，但多數施力點打在外界詬病國民黨守舊、死板、不培養年輕人的刻板印象上，讓費的「資深」變成初選選戰的包袱。

不可諱言，五連霸的費鴻泰地方實力雄厚，在陸戰上有一定強度，但面對靠著空戰聞名的徐巧芯，卻採防守的傳統打法；每當徐擊出殺球，費幾乎未曾主動開記者會回擊，而是在國民黨立法院黨團記者會、出席活動等上，被媒體詢問才回答。此外，費鴻泰秉持著不打「內戰」、「團結」的態度，不願外界看到國民黨初選分裂，雖說是為了大局，但非但沒有讓徐巧芯減緩攻勢，反而讓外界認為費戰力薄弱，費也無法替自己擺脫外界對國民黨的負面印象。

相較之下，徐巧芯出招採雙管齊下，以正面的手法，訴說徐巧芯當立委，費鴻泰當部長，負面則是發生徐被退出費LINE群組爭議、或昨晚先是指費涉嫌「包車載人來投票」，接著又貼出對話截圖，改指涉包車的人是松友里里長張海秋。雖然費鴻泰事後皆澄清，甚至反批徐巧芯意圖使他不當選，但第一時間已造成聲量，且徐很快又能另闢戰場，以致費一路看起來只有被挨打的份，太過激烈的回應又會被貼上「老欺少」，完全喪失主導權。

費鴻泰在松山、信義服務的資歷近30年，在採用「3+7」制度下，勝選機率理論上應高於徐巧芯，這次輸給徐，意味著費的基層服務仍不敵徐巧芯的空戰，所以在網路時代，仰賴陸戰是不是還有效果，值得習慣傳統戰法的人深思。