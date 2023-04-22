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賴帳版「酒精路跑」！男連4天6次狂偷烈酒　就愛高粱、威士忌

▲▼台北張姓嫌犯專門在超商偷烈酒，被警方依涉嫌6案竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北張姓竊嫌專門在超商偷烈酒，被警方依涉嫌6案竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、郭玗潔／台北報導

一名張姓竊嫌把超商當自家廚房，連續4天到超商拿取7瓶烈酒，藏在外套口袋，不付帳就離去。而後店員盤點貨物發現酒品短少，報警處理。警方獲報調閱監視器，火速將犯嫌查獲到案，詢後將張嫌依涉嫌6案竊盜罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

台北市文山第二分局景美派出所於3月中旬，接連獲報轄內便利商店酒類遭竊，經調閱監視器，發現一名男子進超商任意拿取架上烈酒，沒有結帳就逕行離去，遂火速將犯嫌查獲到案。

經員警調閱沿線監視器畫面比對發現，張嫌自3月15日起，接連4天至便利商店取走小包裝之高粱、威士忌等烈酒，未結帳就將酒直接放入外套口袋即快步離去。其中1天更是接連在2間便利超商偷3次，就像知名網紅為之瘋狂的「酒精路跑」企劃，只要經過便利商店就要拿瓶酒喝，只是他拿了酒卻不結帳。超商於盤點貨物發現酒品短少，於是向文山第二分局報案，員警火速查緝到案，詢後將張嫌依涉嫌6案竊盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

▲▼台北張姓嫌犯專門在超商偷烈酒，被警方依涉嫌6案竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌偷酒後悠哉走在路上。（圖／記者邱中岳翻攝）

文山第二分局為落實台北市政府警察局辦理「警察全力抓竊盜」專案，針對各類竊案採零容忍之態度，一旦發生即全力偵破，同時首創「關懷提問訪查表」，關心轄內各類竊嫌動態，遇案時並勸導其勿因一時貪念而順手牽羊。另外，民眾若發現不法請立即撥打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪共創安和樂利的安全生活環境。

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