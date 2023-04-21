新北校園通APP攜手小7！新服務「點數可兌換」4／25開跑

▲新北校園通APP攜手小7推出新服務，APP點數可兌換，4/25開跑。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

「新北校園通APP」是全國最多人使用的智慧校園類型APP，新北教育局今（21日）宣布，全新功能將在下周二（25日）起上線，攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈合作「APP點數兌換」，會員積點揪i點30點可以兌換OPENPOINT點數1點，全台7-ELEVEN門市都可使用，另包括請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿等12項功能，都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

新北教育局表示，校園通APP從111學年度起向下延伸至幼兒園，向上涵蓋至高中職，從幼兒園到高中職學校，師生和家長都可使用，是全國唯一，並從今年2月開始，開放私立學校申請使用，目前下載人數已突破48萬人次，短短2年半中，下載高達40萬人次，全市教師超過2.6萬人、家長超過20萬人綁定，凸顯大家對校園通APP的高度熱愛。

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新北校園通APP從3月3日開始啟動會員積點功能，新北教育局指出，短短一個月時間，親師生累積點數就高達160萬點，受到所有使用者熱烈回響，下周二起推出「APP點數兌換」全新服務，從請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿、點擊推廣頁及新北學Bar、讀取教育放送台、填寫電子問卷及下載電子成績單等12項功能，都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

▲新北校園通APP攜手小7推出新服務，4/25開跑，圖為家長以揪i點兌換點心水果。（圖／新北教育局提供）

7-ELEVEN則表示，OPEN POINT點數1點等同1元現金，方便記憶與使用，不僅全台7-ELEVEN門市都可使用，還能跨餐飲、加油站、百貨、藥妝等20大通路當現金花，此次與新北校園通合作，期待讓勤學的親師生隨時隨地透過APP將累積點數活用於日常消費，為全台首創產學APP應用模式。

新北教育局長張明文強調，新北校園通APP是政府數位轉型新典範，以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為開發主軸，以數位化且行動化的系統平台服務學校、師生與家長，滿足多元化教育需求。未來將持續擴大使用層面，期待藉由校園通APP各項功能，提供家長便利的校園應用，落實行政減量，提升校務經營效能，打造出全方位且適宜的智慧校園生態系統。