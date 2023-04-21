　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北校園通APP攜手小7！新服務「點數可兌換」4／25開跑

▲▼新北校園通APP攜手小7推出新服務，「APP點數可兌換，4/25開跑。（圖／新北教育局提供）

▲新北校園通APP攜手小7推出新服務，APP點數可兌換，4/25開跑。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

「新北校園通APP」是全國最多人使用的智慧校園類型APP，新北教育局今（21日）宣布，全新功能將在下周二（25日）起上線，攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈合作「APP點數兌換」，會員積點揪i點30點可以兌換OPENPOINT點數1點，全台7-ELEVEN門市都可使用，另包括請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿等12項功能，都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

新北教育局表示，校園通APP從111學年度起向下延伸至幼兒園，向上涵蓋至高中職，從幼兒園到高中職學校，師生和家長都可使用，是全國唯一，並從今年2月開始，開放私立學校申請使用，目前下載人數已突破48萬人次，短短2年半中，下載高達40萬人次，全市教師超過2.6萬人、家長超過20萬人綁定，凸顯大家對校園通APP的高度熱愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北校園通APP從3月3日開始啟動會員積點功能，新北教育局指出，短短一個月時間，親師生累積點數就高達160萬點，受到所有使用者熱烈回響，下周二起推出「APP點數兌換」全新服務，從請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿、點擊推廣頁及新北學Bar、讀取教育放送台、填寫電子問卷及下載電子成績單等12項功能，都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

▲▼新北校園通APP攜手小7推出新服務，「APP點數可兌換，4/25開跑，圖為家長以揪i點兌換點心水果。（圖／新北教育局提供）

▲新北校園通APP攜手小7推出新服務，4/25開跑，圖為家長以揪i點兌換點心水果。（圖／新北教育局提供）

7-ELEVEN則表示，OPEN POINT點數1點等同1元現金，方便記憶與使用，不僅全台7-ELEVEN門市都可使用，還能跨餐飲、加油站、百貨、藥妝等20大通路當現金花，此次與新北校園通合作，期待讓勤學的親師生隨時隨地透過APP將累積點數活用於日常消費，為全台首創產學APP應用模式。

新北教育局長張明文強調，新北校園通APP是政府數位轉型新典範，以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為開發主軸，以數位化且行動化的系統平台服務學校、師生與家長，滿足多元化教育需求。未來將持續擴大使用層面，期待藉由校園通APP各項功能，提供家長便利的校園應用，落實行政減量，提升校務經營效能，打造出全方位且適宜的智慧校園生態系統。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定出爐
NBA大咖球星「攻擊下體」被趕出場！　對手痛苦倒地
狠父殺妻兒3死　7歲兒恐怖傷勢曝
17歲少年「轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判
獨／宏達電紀念品曝光！　15萬股東嗨領
4大國營事業徵才！　起薪4.1萬
爆乳CEO「南半球」遭盜用！　藏鏡人慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端也入列！今年公費流感疫苗採購698萬劑　總共4廠牌

哪家「無糖茶」最好喝？1家低調手搖店被推爆：造福愛茶人

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

17歲少年「猛轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判

櫻花妹、台女差在哪？ 網各有所好：長相身材台勝、氣質內涵日贏

新北校園通APP攜手小7！新服務「點數可兌換」4／25開跑

手刀搶票預備！端午離島「12.7萬張機票」　4／24上午9時開放訂票

大甲媽遶境起駕！氣象預報員「護駕」　行動觀測車一路報天氣

曾格爾黏SpaceX員工喊：我的夢想不在地表上！結果星艦「炸了」

少年轟51槍「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅！業者搶商機開賣

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

高端也入列！今年公費流感疫苗採購698萬劑　總共4廠牌

哪家「無糖茶」最好喝？1家低調手搖店被推爆：造福愛茶人

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

17歲少年「猛轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判

櫻花妹、台女差在哪？ 網各有所好：長相身材台勝、氣質內涵日贏

新北校園通APP攜手小7！新服務「點數可兌換」4／25開跑

手刀搶票預備！端午離島「12.7萬張機票」　4／24上午9時開放訂票

大甲媽遶境起駕！氣象預報員「護駕」　行動觀測車一路報天氣

曾格爾黏SpaceX員工喊：我的夢想不在地表上！結果星艦「炸了」

少年轟51槍「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅！業者搶商機開賣

綠質疑侯友宜越洋電話在演戲　國民黨團批：唾棄這種民進黨發言人

王世堅、于美人參戰2024立委　黃珊珊：衷心祝福兩位好友

快訊／一肩扛罪！新北17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定收容

逾萬股民賺到！銀行調高特別股股息率　年率最高衝破5%

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

陳昊森「現在單身」鬆口回應歐弟前妻緋聞！　現身香港活動受訪滿頭汗

總獎金510萬美金雪佛龍錦標賽　台灣錢珮芸首日衝上第1

被男友媽一直嫌「忍3年半才問出原因」！徐凱希提分手：很沒尊嚴

挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

周玉蔻預言高嘉瑜2024一定落選　高：總是會有人扯後腿、架拐子

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

小三女兒月經來！媽傻眼：怎這麼早

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

女控試吃貢丸1顆10元　老闆嗆：不買別吃

好市多上架「爆紅1神物」　苦主喊雷：根本凶器

更多熱門

相關新聞

星巴克祭收假解憂鬱絕招

星巴克祭收假解憂鬱絕招

結束5天的清明連假，迎來開工日，不少人上班憂鬱症又要復發了，星巴克再次放送小確幸鼓舞人心，今上班日（4／6）上午11時至晚間8時，到門市購買兩杯特大杯風味與冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，趕快呼喚同事一起喝咖啡解悶。

7-11、摩斯借循環杯免費喝咖啡！

7-11、摩斯借循環杯免費喝咖啡！

借循環杯送咖啡！明起到月底　小七＋摩斯漢堡「提供7千杯」

借循環杯送咖啡！明起到月底　小七＋摩斯漢堡「提供7千杯」

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

統一超元月營收破266億元　創歷年單月新高

統一超元月營收破266億元　創歷年單月新高

關鍵字：

新北校園通APP7-ELEVEN點數可兌換OPEN POINT

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面