私密影片外流　妹子崩潰「個資也曝光」！網教2招：報警後能做





▲私密影片外流，可以找婦女團體協助下架。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為，有時「性」致一來，還會拍攝影片，紀錄兩人激情的時刻，就有一名女網友表示，私密影片還有個人資料都被放到Telegram上，已經報警處理了，但希望影片可以快點下架，對此，網友表示，「性影像處理中心、婦女基金會可以協助將影像下架，然後把證據都截圖存好」。

女網友在Dcard上發文，私密影片以及個人資料都被放在Telegram上，崩潰求救，目前已經報警處理了，但不知道會不會有後續處理，希望影片可以快點被下架，不再被轉傳，「也不清楚法律程序，可以請教一下各位嗎？謝謝」，原PO心急表示，「發生這種事真的很慌張、無助，也很難過，希望大家可以給我一點意見」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友建議找性影像處理中心，婦女基金會，或是數位女力聯盟，「找律師、社工、心理諮商，很多婦女團體也有提供協助」、「記得不要因為害怕就把證據刪掉，請截圖，最好連時間、哪個網站都要有，這樣後續找到底是誰散佈的比較好找」、「假設有人用私密影音威脅要錢，如果他證明不了是妳，告他誹謗；但如果他有辦法證明是妳，那就告他妨害秘密罪（之類的相關法律）」、「有聽過不要對別人承認，就算拍到臉也要說AI合成，或是剛好長得很像，現在就算有特徵有聲音，都可以作假的」。

▲原PO看到自己的影片被外流超崩潰。（示意圖，非本文當事者／記者周亭瑋攝）

也有網友表示，就算真的下架了，一定也會有很多人備份，希望原PO可以調整好心態，「要做好不可能被消除的心理準備，已經發出去就代表高機率有人備份，刪了一個會再被上傳下一個，而且妳不一定會知道他上傳到哪去，真的要長期追縱也不實際」、「剛開始一定不好受，如果能認清接受的話，之後會覺得算了無所謂，一是不太可能現實認識的人看到，二是就算看到，現在後製人人都行，當作那不是自己就好」。

事後原PO也在底下留言，更新最新狀況，「謝謝大家建議我都有看～～目前有向婦女基金會救助幫忙下架影片了，現在就等法院那邊看有沒有找到散播影片的人了」。