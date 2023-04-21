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大陸 大陸焦點 特派現場

身家6千億董座搭地鐵參加車展！網友讚接地氣　背後原因曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲比亞迪董座王傳福及高層搭地鐵前往車展。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸車廠比亞迪（BYD）去年共計賣出911,410輛純電動車，市值超過3兆台幣，董事長王傳福在胡潤全球富豪榜中排名第77，身家約有1350億人民幣（約6075億台幣）。他近日被拍到搭乘地鐵去參加上海車展，讓不少人稱讚他低調、接地氣。

根據《上海證券報》報導，比亞迪非執行董事夏佐全20日在微信朋友圈PO出這張相片，表示「傳福同志依然保持艱苦奮鬥的創業精神，領導比亞迪不斷前進」。

圖中可見，王傳福戴著口罩坐在座位上看手機，中間站著的是比亞迪關聯公司弗迪科技總裁羅忠良，右邊掛著橘色牌子的是比亞迪副總裁廉玉波。

▲比亞迪U8電動越野休旅 。（圖／翻攝自比亞迪）

▲比亞迪U8電動越野休旅 。（圖／翻攝自比亞迪）

身家千億的董座，到哪通常都有專車接送，不過王傳福選擇搭地鐵，讓許多微博網友留言稱讚，「怪不得能成大事，這萬億市值公司的老闆也太低調了」、「接地氣，點讚」。

不過也有不少人提到，其實主要應該是考量上海塞車情況太嚴重，「關鍵時刻，啥車也不如地鐵」、「比亞迪也塞車」、「應該是為了出行效率方面的考慮，因為在上海這樣擁堵的大城市只有地鐵出行才最快最準時」。

2023年第20屆上海國際汽車工業展覽會，於4/18至4/20在國家會展中心舉行，比亞迪作為參展商之一，旗下仰望汽車攜產品U8、U9及仰望架構，4/18亮相上海車展展台，官方預售價109.8萬人民幣（約488.5萬台幣）。

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