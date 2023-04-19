何志偉要告了　王世堅大酸「惡魔」：別鬧了！省省吧

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）19日晚間進行電話民調，現任立委何志偉與台北市議員王世堅的戰火越演越烈，何上午11時更提告王。對此，王世堅19日回應，「別鬧了！省省吧！」不要濫用司法資源，「一哭二鬧三提告，這就是何志偉慣用的伎倆！」

何志偉19日上午發聲明指出，不滿王世堅用「抹黑、抹紅、抄家滅族」為選舉主軸，所以上午11時赴士林地檢署提告。面對何志偉揚言提告，王世堅19日上午車掃前受訪時表示，就看何志偉要用什麼樣的告法，可能也是虎頭蛇尾吧，呼籲對方「別鬧了、省省吧！」

王世堅提及，原本想說今晚進行民調，如果輸了就願意替贏的一方打贏選戰，也希望何志偉如果輸了的話，對方也能來幫忙他，讓民進黨一起展現團結，想不到何志偉又來這種方式，個人認為這是濫用司法資源，很不好的事，希望他們到此為止。

王世堅強調，「何志偉別鬧了、省省吧，先照照鏡子、看看自己是什麼樣子。」社會自有公斷，不要浪費司法資源，「你們這群惡魔就是造成司法資源被濫用，糟蹋人、欺負人還濫用司法資源，抹黑且製造新聞，這樣的人一而再再而三被縱容，但你碰到王世堅就是踢到鐵板！」

王世堅酸說，這些事都是何志偉自導自演，自己是怎麼樣的人，社會各界都看得很清楚，他不用再做任何辯駁，「假的真不了 ，真的假不了，但何志偉你假的真不了！」現在才發現，何志偉兩天前哭鬧就是為今天提告做預備動作，「一哭二鬧三提告，這就是何志偉慣用的伎倆！」

被問到是否認為何志偉是看過最糟糕的對手？王世堅直言，「兩個字，惡魔。」