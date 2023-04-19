貴州2600歲「古楠木王」遭盜伐　村中「守護神」在春秋時期已發芽

▲貴州一棵樹齡2600歲的古楠木被不肖人士盜伐。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

貴州一棵樹齡約2600歲的「古楠木王」在2022年初遭到不肖之徒盜伐，樹幹處被切下一大塊，引起外界關注。經警方循線逮捕11名疑犯送審，貴州高院於2023年4月12日宣判，11名被告因犯危害國家重點保護植物罪被追究4年至10個月不等的刑事責任，連同4名附帶民事責任者，一同賠付致死楠木替代性修復費用及賠償金。

▲法院巡迴宣判判決現場。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，法院判決，11名被告人及4名附帶民事被告以認購碳匯的方式，對致死楠木承擔替代性修復，承擔修復救助費29萬餘元人民幣（約127.6萬元新台幣），此外，15人還共同承擔懲罰賠償金15萬餘元人民幣（約66萬元新台幣）。

據了解，貴州省劍河縣南哨村村民在2022年2月1日發現位於「白岩屋腳」山場的古楠木樹蔸處遭到「切塊」，受傷嚴重。其中，被毀壞的古楠木屬於大陸國家二級重點保護植物，胸徑為1.9公尺，胸圍6公尺，樹齡約2600年，在當地被稱為「古楠木王」。

根據歷史考證，這棵「古楠木王」生根發芽時，尚處在春秋時期，經過2600年，古楠木王見證歷史變遷仍屹立高聳，被當地村民認為極富靈性，被當作是「村寨的守護神」，甚至有其掉落的樹枝樹葉，都會被村民帶回家中供養，不忍燒毀和丟棄。