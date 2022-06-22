勾結山老鼠開偵防車盜林木　花蓮鳳林偵查副隊長涉貪被搜索

▲▼花蓮鳳林分局偵查隊副隊長潘自強涉嫌參與林木盜採案遭檢調搜索約談。（圖／記者柯政踍攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮去年12月發生一起盜木案，調查發現鳳林分局偵查隊副隊長潘自強涉有重嫌；22日上午檢察官偕同花蓮縣政風室，並派遣大批檢調人員來到鳳林分局進行搜查並帶回多人及偵防車行車紀錄器偵辦。

據了解，去年檢警偵辦這起盜採林木案時，就發現鳳林偵察隊副隊長潘自強涉有重嫌，但潘自強當時辯稱，被逮3名竊賊全是他的線民，只是開偵防車載竊嫌順路上山，並未參與盜竊林木，而物證行車紀錄器畫面「恰巧都毀損」。

▲鳳林分局分局長簡龍宏出面受訪表示：全程掌握並配合調查，絕不護短。

警政署察覺事關內部紀律，已主動報請花蓮地檢署偵辦。據了解，當時現場搜索到2輛涉嫌盜採林木的自小客車，其中一輛竟是鳳林分局偵查隊的警備車，當時的駕駛就是潘姓副隊長，檢調蒐證後，今天上午前往鳳林分局調閱偵查隊搜索，並將潘自強帶回偵辦。

花蓮鳳林警分局局長簡龍宏22日下午回應，案件發生於去年12月，沈姓主嫌侵占漂流木案件，當時本分局偵查隊副隊長因與沈姓嫌疑人有所接觸而被以關係人身分函請花蓮地檢署偵辦，簡強調，本案於發生後即由警政署、警察局及本分局全程掌握並自檢配合辦理，將秉持勿枉勿縱，絕不護短態度積極偵辦。