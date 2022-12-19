　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

▲台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市新園里安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」，日前晚間在主任委員聶世雄及眾委員的引領之下，熱熱鬧鬧的舉行儀式，眾人焚香祈求玄天上帝庇佑其子女能平安長大。共計11家戶16名子女，年紀最大的為10歲、最小的為未滿1歲的幼嬰，其中更有遠從高雄而來的1戶人家，林園區的吳姓家長帶著2歲男前來「認契」。

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

居住在台東市區的王姓賢伉儷及朱姓賢伉儷都說，因為孩子是在虎年出生，深怕將來孩子的性格暴躁易怒、不好教養，於是經由友人的介紹之下，前來安南宮與玄天上帝結緣，祈祐寶貝心肝能平安健康。

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

▲安南宮遵循古例，除疏文之外並準備三牲、五果、鮮花、金紙敬拜主神玄天上帝。

在民間信仰中，有拜認神明為契父、契母以護佑孩童平安長大的習俗，這即是所謂的「契神信仰」。安南宮主任委員聶世雄表示，由於地方民眾廣受祭祀的主神護祐，在先前透過乩身降駕表示願意於今年收契子及契女，將福澤恩惠廣大的家庭。安南宮遵循古例，除了疏文之外，並準備三牲、五果、鮮花、金紙敬拜主神玄天上帝，玄天上帝也親自點化香火袋及認證的古銅錢讓契子及契女佩掛於身，護佑平安、健康長大。家長於恭讀疏文之後，再將疏文與金紙燒化即完成儀式。

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

▲玄天上帝也親自點化香火袋及認證的古銅錢讓契子及契女佩掛於身，護佑平安、健康長大。

古時候，先人們和信仰的連結是相當緊密的，事業工作是否順利、家庭關係是否和諧等生活大小事，不只是在拜神時與神明分享，若遇到問題和難關也會主動向神明請求幫忙。在過去，醫學技術和知識都不甚發達的情況下，父母親養育孩子也成了一件提心吊膽的事情，尤其是孩子若體弱多病、容易受驚，都會讓父母親相當心疼和不捨。

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

▲最小的為未滿1歲的幼嬰，更有遠從高雄而來的1戶人家帶著2歲男前來「認契」。

於是，不少父母都會帶著小孩到廟裡祈求神明能收自己孩子作「契子」、「契女」，也就是乾兒子、乾女兒，希望神明能將自己的孩子當成自己的兒女般庇護、庇佑，直到孩子成年。因此，像是關聖帝君、觀世音菩薩、天上聖母、玄天上帝、王爺、太子爺等神威顯赫的神明，都是大家「拜契」首選。

▲▼台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

▲共計11家戶16名子女前來安南宮認契。

台東市新園里安南宮是當地信眾的精神寄託，相對的也成為「囝仔ㄟ守護神」。
 

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　警局回應了
LIVE／梅西奪冠跳桌飆舞！　法國輸到暴動
汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！
決賽最神不是梅西、姆巴佩？球迷狂讚「這個人」：跟鬼一樣
梅西脫襪「左腳紅繩繫4年」！　阿根廷多位球員都有綁
「我曾夢到奪下世界盃冠軍好多次」　梅西IG發文：不敢相信是真
梅西跳上桌子跳舞！　更衣室狂歡畫面曝
阿根廷奪冠女球迷太興奮！　觀眾席「脫衣露奶」7秒狂甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

六旬婦人遺失生活費　 暖警冒著寒風30分鐘神速找回

愛鄰舍推動兒少全人關懷發展　邱奕勝肯定林雄堅牧師帶來溫暖

落腳日月潭5年吸萬人參觀200團體驗　歐都納勇氣館明年轉戰彰化

板橋溪北公園地下停車場如期發包　新北力拚2023年正式動工

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

六旬婦人遺失生活費　 暖警冒著寒風30分鐘神速找回

愛鄰舍推動兒少全人關懷發展　邱奕勝肯定林雄堅牧師帶來溫暖

落腳日月潭5年吸萬人參觀200團體驗　歐都納勇氣館明年轉戰彰化

板橋溪北公園地下停車場如期發包　新北力拚2023年正式動工

美國務院成立「中國事務協調辦」　陸專家：扮演涉華部門引導角色

過年搶票返家！高鐵春節連假加開442班車「12／21開放購票」

王仁甫掌鏡「登山大吵」畫面全錄　季芹氣瘋剪掉不准播

打炒房草案插隊排審　專家：跌幅最多2成不會硬著陸

征戰世足16年！梅西「圓夢捧起金盃」嗨翻天：當場退役也無遺憾

中國官員解讀經濟會議：化解房市風險是重中之重

吳念庭談今年落差苦笑　渴望出征經典賽：想為台灣出力

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考他國增多元訓練菜單

比數被追平「梅西為何笑了」？1舉動網秒懂：強者內心的興奮

寒流一波波！台中男醉倒草叢險失溫　警送返家他回「3Q」

地方熱門新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

板橋溪北公園停車場如期發包　力拚2023年動工

六旬婦人遺失生活費暖警神速找回

歐都納戶外山野勇氣館明年轉駐彰化

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

林志展總召說第二大黨當副議長

台南啟動寒冬送暖低溫關懷

里港消防分隊救護改接生　超感動

愛鄰舍推動兒少全人關懷　邱奕勝肯定

黃敏惠選前徒步文化商圈掃街拜票

台南玉井首度上帝公神尊「集合」團拜祝壽

台南白河區崎內里鐵皮屋火警

蕭兒畸戀老胡心痛　熟女老師赴陸

寒流來襲+冬至吃湯圓　營養師推減醣減熱量湯圓

更多熱門

相關新聞

她後悔生小孩　沒來由討厭孩子吵鬧

她後悔生小孩　沒來由討厭孩子吵鬧

「真的很後悔生小孩！」一名女網友抱怨，她大學剛畢業不久，就跟男友結婚生子，但隨著小孩逐漸長大，孩子越來越皮還會頂嘴，讓她現在非常後悔，每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭孩子的吵鬧聲，感嘆「有沒有人跟我一樣」，貼文一出立刻引發網友熱議。

嬤門口包粽3孫葬火窟　鄰悲憶：懂事有禮貌

嬤門口包粽3孫葬火窟　鄰悲憶：懂事有禮貌

公婆過戶房子「超廢老公喊沒錢」偷賣她10萬金飾

公婆過戶房子「超廢老公喊沒錢」偷賣她10萬金飾

孩身上長「一串小珍珠」嚇壞！1病毒恐散全身

孩身上長「一串小珍珠」嚇壞！1病毒恐散全身

成績至上　韓國孩童被剝奪的童年

成績至上　韓國孩童被剝奪的童年

關鍵字：

孩子守護神安南宮契子契女認契

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面