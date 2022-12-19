守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

▲台東安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」。（圖／台東安南宮提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市新園里安南宮玄天上帝首次以正式科儀辦理收「契子」及「契女」，日前晚間在主任委員聶世雄及眾委員的引領之下，熱熱鬧鬧的舉行儀式，眾人焚香祈求玄天上帝庇佑其子女能平安長大。共計11家戶16名子女，年紀最大的為10歲、最小的為未滿1歲的幼嬰，其中更有遠從高雄而來的1戶人家，林園區的吳姓家長帶著2歲男前來「認契」。

居住在台東市區的王姓賢伉儷及朱姓賢伉儷都說，因為孩子是在虎年出生，深怕將來孩子的性格暴躁易怒、不好教養，於是經由友人的介紹之下，前來安南宮與玄天上帝結緣，祈祐寶貝心肝能平安健康。

▲安南宮遵循古例，除疏文之外並準備三牲、五果、鮮花、金紙敬拜主神玄天上帝。

在民間信仰中，有拜認神明為契父、契母以護佑孩童平安長大的習俗，這即是所謂的「契神信仰」。安南宮主任委員聶世雄表示，由於地方民眾廣受祭祀的主神護祐，在先前透過乩身降駕表示願意於今年收契子及契女，將福澤恩惠廣大的家庭。安南宮遵循古例，除了疏文之外，並準備三牲、五果、鮮花、金紙敬拜主神玄天上帝，玄天上帝也親自點化香火袋及認證的古銅錢讓契子及契女佩掛於身，護佑平安、健康長大。家長於恭讀疏文之後，再將疏文與金紙燒化即完成儀式。

▲玄天上帝也親自點化香火袋及認證的古銅錢讓契子及契女佩掛於身，護佑平安、健康長大。

古時候，先人們和信仰的連結是相當緊密的，事業工作是否順利、家庭關係是否和諧等生活大小事，不只是在拜神時與神明分享，若遇到問題和難關也會主動向神明請求幫忙。在過去，醫學技術和知識都不甚發達的情況下，父母親養育孩子也成了一件提心吊膽的事情，尤其是孩子若體弱多病、容易受驚，都會讓父母親相當心疼和不捨。

▲最小的為未滿1歲的幼嬰，更有遠從高雄而來的1戶人家帶著2歲男前來「認契」。

於是，不少父母都會帶著小孩到廟裡祈求神明能收自己孩子作「契子」、「契女」，也就是乾兒子、乾女兒，希望神明能將自己的孩子當成自己的兒女般庇護、庇佑，直到孩子成年。因此，像是關聖帝君、觀世音菩薩、天上聖母、玄天上帝、王爺、太子爺等神威顯赫的神明，都是大家「拜契」首選。

▲共計11家戶16名子女前來安南宮認契。

台東市新園里安南宮是當地信眾的精神寄託，相對的也成為「囝仔ㄟ守護神」。

