騙涉冒領別人普發6千！詐團喊：不給10萬保證金就移送　台南女嚇壞

▲詐騙集團自稱刑事局人員，騙女子涉嫌冒領別人的普發6千元，要求對方繳交10萬元保證金 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

行政院推出「全民共享普發現金6000元」政策，而詐騙集團也跟隨時事更新詐騙手法。近日台南一名黃姓女子接獲詐騙電話，謊稱她冒領他人的普發6000元，揚言如不提供10萬元以上的保證金，將移送法辦，黃女嚇得準備操作匯款，所幸其丈夫察覺有異，報警查證，才保住辛苦血汗錢。

台南市警局第三分局安順派出所18日中午接獲民眾報案疑似接獲詐騙電話，經警員蔡元斌、陳依珊趕至現場，黃女仍不敢掛斷電話，僅以書寫方式與警方洽詢。

黃女表示自己接獲1名男子來電，對方自稱刑事局黃隊長，指自己涉嫌冒領他人的「普發6000元」，並利用通訊軟體傳送刑警證件、法院執行命令等文書等，揚言如不提供帳戶內10萬元以上的保證金，將移送法辦。

▲所幸女子丈夫即時報警查證，才保住辛苦血汗錢。（圖／記者林悅翻攝）

黃女見狀嚇壞，並立即出門要操作匯款，所幸其丈夫警覺性高，加上先前曾聽聞相關防詐騙宣導，當下便報案查證，同時要求妻子同步與員警筆談，最終順利攔阻詐騙，守住辛苦賺來的血汗錢。

南市警三分局表示，詐騙集團針對當前政府政策，即時更新詐騙手法，民眾接獲可疑訊息，請養成查證習慣並提高警覺，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請員警協助查證。