控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉：我們很熟？

▲資深媒體人周玉蔻（右）被中廣董事長趙少康求償1000萬元，到台北地院開庭又遭自己聲請的證人打臉 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻去年(2022年)在民視《辣新聞152》政論節目中，公開指稱中廣董事長趙少康對前妻家暴又「不認骨血，拋妻棄子」等語，被趙提告求償1000萬元，台北地院今開庭傳喚周所聲請的證人作證，周預先盛讚證人是不會說謊的資深前輩，不料證人開口卻否認與周有私交，更表明不認識趙，強調「我自己都不知道的事，怎會跟她(指周)討論」，證人還淡定表示周好像認不出她，「如果我們真的關係很好，怎會不記得我？」

今出庭作證的證人，是曾任中廣節目部經理與嘉義台、高雄台台長、已退休約20年的資深廣播人韓靜燕，她於1980年代曾跟周玉蔻在中廣總台短暫共事，周玉蔻聲稱是韓靜燕告訴她趙少康家暴前妻的消息，但彼此失聯已久，若找到韓作證，就可證明她對趙的質疑不是憑空捏造。

中廣沒留存韓靜燕聯絡資料，承審法官吳佳樺查詢戶政資料，發現全國只有1人年紀相符，寄發傳票姑且一試，結果現年80歲的韓靜燕準時現身，且精神矍鑠、行走自如，說話仍字正腔圓。法官為求慎重，請韓離庭等候，先細問周玉蔻與韓昔日互動以及談論趙少康有無家暴前妻的始末。

周玉蔻一改過往出庭慷慨陳詞、抑揚頓挫語調，今全程以輕柔感性口吻，娓娓說明30多年前她還是小記者，韓靜燕告訴她趙少康家暴前妻，她很震驚、反覆問過多次。周說趙那時是當紅明星級市議員、沒人敢寫趙的壞話，「我真的也不敢」，後來多次選舉中，都有人向她控訴趙對前妻與兒子的無情對待，更聽聞趙的前妻因乳癌過世。

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

周玉蔻語帶同情說，乳癌是女性心情鬱悶易患的絕症，她沒見過趙少康前妻，仍替前妻抱不平，尤其看到趙跟前妻的離婚協議內容，「真是替她哭泣」，當年沒能報導此事很遺憾，「一直縈繞我心中」，去年因趙宣布想選2024總統，才讓她有機會公開此事加以評論。

周玉蔻強調總統參選人的人品應受大眾檢驗，趙少康批評別人時，可以雞蛋裡挑骨頭、刀刀見骨，卻不回應解釋她的質疑反而告她，可見「完全心虛」。周並盛讚韓靜燕是有名的播音員、是值得信賴的資深前輩，她相信韓的為人不會說謊，也沒必要騙她。

韓靜燕重新入庭，法官要她作證時「不知道的事就說不知道」，韓開口就說跟周玉蔻沒私交，在中廣短暫共事分屬不同部門，只有一群人吃中飯碰面寒暄，從沒單獨談心，韓恭維周是優秀人才、不用考試就加入中廣，她也以周在媒體的表現為榮，不過周從中廣跳槽其他媒體後，2人就再無互動。

韓靜燕自稱2001年從中廣離職時，趙少康還沒進中廣，因朋友拜託投票支持趙參選，她才曉得趙這個人，所以說她是周玉蔻的消息來源，她很納悶「我自己都不知道的事，怎會跟她(指周玉蔻)討論」，韓還說今天走進法庭，周沒跟她打招呼，應該是認不出她，「如果我們真的關係很好，怎會不記得我？」

趙少康今沒出庭，他的律師順勢強調，韓靜燕的證詞可見周玉蔻所言不實，周神情凝重跟律師交頭接耳後，律師聲稱可以理解證人被傳訊的壓力，周曾跟韓共事5年，應算蠻長的，韓聽了輕笑回應自己在中廣任職30多年，「跟我比，不算長」。

周玉蔻另聲請傳喚曾任國民黨駐美副代表、在大學任教的黃裕鈞作證，證明黃告訴她在美國當地見過趙少康與前妻所生獨子、外型跟趙很像，但成長求學過程受父母婚姻破裂影響而飽受煎熬，當地華人圈口耳相傳趙拋妻棄子、前岳母至今仍不原諒趙等故事，但黃常住美國，法官命周限期呈報黃何時返台，以便通知作證，下次訂於今年5月30日再開庭。

周玉蔻開完庭被媒體詢問「為何證人說法會跟妳說的完全矛盾」，面無表情完全不回應。趙少康的律師庭外表示沒想到真能找到證人且證人願意出庭，至於證詞內容會否讓案情峰迴路轉，趙的律師沒正面回應。

本案源於去年9月19日，周玉蔻主持民視《辣新聞152》政論節目時，為了反擊趙少康說他是民進黨側翼，周火力四射點名趙少康「我以前飛碟電台的董事長(周曾在飛碟電台主持節目)，好好地自重」，揚言趙若繼續再批評她，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。



周玉蔻在同月17日，已先在個人臉書PO文「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺(應為按捺)不住、自提油火燒身啊！關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」等語。



此外，周玉蔻前年(2021年)8月26日，在她經營的《放言》網站也刊登過「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」、「這些事情不會隨著時光被海浪吹走，沙灘上總會留下足跡」，意指趙有家醜。



趙少康自認遭抹黑，將前述周玉蔻的言論一併提告，要求周玉蔻與民視連帶賠償精神慰撫1000萬元，且各須移除本案抹黑他的言論及節目影片，不得再發表或散布。