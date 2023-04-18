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免治馬桶突「自燃」險火燒屁股！水箱坐墊成焦黑　廠商回應了

▲有民眾家中免治馬桶突然自燃，所幸沒有人員傷亡。（圖／翻攝自Facebook／水電DIY技術研習社）

▲有民眾家中免治馬桶突然自燃，所幸沒有人員傷亡。（圖／翻攝自Facebook／水電DIY技術研習社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

免治馬桶近年來在台灣家庭逐漸普及，也是許多人搬入新家後必選購的家電之一。不過，有民眾家中的免治馬桶蓋近日竟突然發生自燃事故，導致馬桶、水箱都被燒得一片焦黑，所幸當時並無人使用馬桶，火勢也被迅速撲滅，才沒造成不堪設想的後果。對此，馬桶蓋廠商也迅速聯繫事主，並將馬桶蓋拆回鑑定。

一名網友在臉書社團「水電DIY技術研習社」PO出照片，只見馬桶蓋底部一大塊被燒得焦黑，後方的水箱有受到波及，留下被被燻黑的痕跡。原PO表示，該免治馬桶蓋不名原因突然自燃，還好家人及時發現，立即將火勢滅，不過現場一片狼藉畫面也讓他看了無助感嘆，「接下來⋯該⋯怎麼辦⋯」

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▲有民眾家中免治馬桶突然自燃，所幸沒有人員傷亡。（圖／翻攝自Facebook／水電DIY技術研習社）

貼文曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「這下廁所也要裝煙霧偵測了」、「消防局申請火災鑑識，向廠商求償」、「第一次看到免治馬桶燒起來」、「用過很多顆了還真的第一次看到這麼誇張的」、「除了機器本身問題，浴室用電環境和線路也要查查，不然還是會發生」、「加熱器的問題，很明顯是馬桶蓋自燃」。

對此，該馬桶蓋廠商也現身回應，「您好，很抱歉造成您困擾，在此謹代表公司表達最誠摯的歉意。請問方便私訊小編提供您的聯絡方式嗎？我們會將立即派員與您聯絡了解情況。」原PO 18日更新進度指出，後續廠商已派員協助處理，「感謝原廠迅速處置，今已拆回鑑定。」

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