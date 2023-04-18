神鬼營業員吸金1.5億！代操保證獲利8%詐25親友　躲大陸返台面對

▲廖男聲稱可幫忙代操投資保證獲利，吸金1.5億元遭起訴。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

廖姓證券營業員涉嫌從2007年起，向周遭親友表示可代為操作基金投資，還宣稱獲利可達6~8%，結果卻在2021年間突然人間蒸發，親友們才發現受騙上當，紛紛提告，日前廖男自行從大陸返台面對司法，坦承收到的錢拿去做別的投資賠光了，累計有25人被他騙了1.5億元，台北地檢署依違反《銀行法》等罪將廖男起訴。

據了解，廖男曾在多家證券公司上過班，靠著自身專長，向親友表示可以代操基金、權證、股票等投資，親友們不疑有他，也沒想過要自己開戶，直接把錢拿給廖男去做投資，但廖男並沒有選擇當初承諾的投資標的，反而是自己想買什麼就買什麼。

剛開始，親友們都還能如期收到利息，因此也不疑有他，甚至會幫忙介紹其他人也掏錢給張男代操，其實廖男早已經開始挖東牆補西牆，把後來收到的投資款，當成利息支付給先期投資者，直到2021年10月間，廖男跑到大陸去音訊全無，親友們才察覺受騙，在台灣各地提告。

後來廖男選擇返台面對，但身無分文的他完全無力償還被害人，嘗試調解也破局，檢察官統計廖男在14年間，至少騙了身邊25名親友，吸金總額超過1.5億元，調查後依違反《銀行法》等罪將廖男起訴。